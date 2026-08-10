Cote d'Ivoire: Laurent Gbagbo nomme cinq personnalités à des postes de responsabilité du PPA-CI

En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo - reconduit en mai dernier à la tête de son parti, le PPA-CI - avait annoncé son intention de déléguer une partie de ses pouvoirs. C'est désormais chose faite. Cinq personnalités proches du président du parti ont été nommées, ce lundi 10 août, à des postes de responsabilité.

À l'origine, Laurent Gbagbo avait annoncé vouloir déléguer une partie de ses pouvoirs à une seule personne. Finalement, ce sont cinq personnalités - déjà investies de hautes responsabilités au sein du PPA-CI - qui se répartissent les nouvelles fonctions au sommet du parti.

Assoa Adou devient premier vice-président, chargé notamment de veiller au respect de la ligne du parti.

Hubert Oulaye est nommé deuxième vice-président, chargé de la vie du parti et de la présidence des réunions du comité central.

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L'ancien ambassadeur Emmanuel Ackah devient troisième vice-président, chargé de l'animation du PPA-CI.

Justin Katinan Koné conserve la gestion de la politique générale du parti.

Enfin, Sébastien Dano Djédjé prend la tête du Conseil stratégique et politique, chargé de sa supervision.

Une nouvelle répartition des responsabilités que Laurent Gbagbo présente comme le passage à une direction « davantage collégiale », fondée « sur la complémentarité des responsabilités et l'unité dans l'action ».

Cependant, pour l'analyste politique Abdourahmane Barry, il ne faut pas y voir un bouleversement de la gouvernance du PPA-CI. Pour lui, ces cinq personnalités sont surtout chargées de la gestion quotidienne du parti, mais « le leadership et la gouvernance restent entre les mains de Laurent Gbagbo », souligne le sociologue.