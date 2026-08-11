Sénégal: Oumar Demba Ba évoque dans un essai la place du langage dans l'action diplomatique

L'ancien ministre et conseiller diplomatique à la présidence de la République, Oumar Demba Ba, a présenté son deuxième ouvrage intitulé "Les mots façonnent le monde: Discours et diplomatie", dans lequel il analyse, à partir de son expérience de plus de trente ans, la place du langage dans l'action diplomatique, les relations internationales et la défense des intérêts des États.

Devant un parterre de personnalités issues du monde politique, économique et diplomatique, il a notamment expliqué que la parole et le discours constituent de véritables instruments stratégiques de la diplomatie, capables d'influencer les perceptions, de construire des alliances et de contribuer au règlement des crises.

L'ancien ministre des Affaires étrangères et préfacier du livre, Mankeur Ndiaye a estimé que l'ouvrage de 190 pages étalé sur sept chapitres, pose "une interrogation fondamentale sur la puissance du langage dans la conduite des affaires humaines".

Avec l'accélération des réseaux sociaux et la circulation instantanée des idées, "la maîtrise du discours diplomatique devient une compétence stratégique majeure", a-t-il fait savoir, notant que les "États agissent désormais simultanément sur les terrains politique, technologique, médiatique et symbolique".

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"Les mots ne sont jamais de simples instruments. Ils peuvent ouvrir ou fermer des portes, rapprocher des peuples, apaiser des tensions ou, lorsqu'ils sont mal employés, contribuer à les aggraver", a fait savoir l'actuel ministre de l'Intégration et des Affaires étrangères, Cheikh Niang,

Selon lui, dans l'univers diplomatique, "il n'existe ni formulation indifférente ni nuance insignifiante", en ce sens qu'une expression peut modifier l'interprétation d'un texte et influer sur les relations entre États.

Il a présenté la diplomatie comme "une rencontre de la vigueur de la parole et de la sagesse", fondée sur l'écoute, la mesure et le respect des faits, des cultures et des sensibilités.

La présentation du livre a également servi de cadre aux parents, anciens collègues et amis de s'attarder sur la trajectoire professionnelle et personnelle d'Oumar Demba Ba, en magnifiant son exigence dans le travail, son humilité et son rôle dans la formation de plusieurs générations de diplomates.

Venue représenter l'ancien président de l République Macky Sall, la députée et ancienne ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall, a salué les qualités intellectuelles et professionnelles de l'auteur qu'elle présente comme "un homme absolument rigoureux, un scientifique cartésien qui a fait ses humanités".

Elle a notamment insisté sur sa maîtrise du droit, de l'histoire et de la littérature, ainsi que sur sa capacité à adapter la parole à la personnalité et à la vision du chef de l'État dans l'élaboration des discours présidentiels.

Le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba a salué "intransigeance" de l'ancien conseiller diplomatique des présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall sur "la défense des intérêts vitaux de l'État", ainsi que son rôle dans la formation de diplomates à l'École nationale d'administration depuis 2000.