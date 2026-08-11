Ile Maurice: Saisie de Rs 1,2 million de cannabis et 213 doses de «simik»

10 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Deux opérations de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Western Division dans la région de Quatre-Bornes, le samedi 8 août, ont mené à la saisie de 813 grammes de cannabis, estimés à Rs 1,2 million, ainsi que 213 doses de drogue de synthèse, communément appelée «simik». Deux personnes ont été arrêtées dans le cadre de ces interventions.

La première opération a eu lieu à La Forge Lane, à Palma. Les policiers, qui avaient obtenu des informations sur un possible trafic de drogues, ont alors sollicité un mandat de perquisition au domicile d'un homme de 46 ans. Vers 18 h 15, les éléments de l'ADSU se sont présentés pour la perquisition. Ils ont également Une fouille corporelle a d'abord été effectuée, mais aucun objet incriminant n'a été retrouvé sur lui.

Dans sa chambre, ils ont trouvé les items saisis dans un seau : cinq colis en plastique transparents contenant une quantité importante de matière végétale soupçonnée d'être du cannabis et un sixième colis, enveloppé de film alimentaire et contenant également une matière végétale suspecte.

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La quantité totale de cannabis saisie est de 813 grammes, pour une valeur marchande estimée à Rs 1,2 million. Informé des éléments retenus contre lui et de ses droits constitutionnels, notamment son droit à l'assistance d'un avocat, le suspect aurait déclaré que la drogue lui appartenait. Selon le rapport de police, il aurait déclaré : «Gandia sa missier, pou mo mem sa mo ti pou livre sa pou mo gagn ene kas.» Il été conduit aux bureaux de l'ADSU à Rose-Hill pour les besoins de l'enquête.

Dans une autre opération menée à Cité Bassin, les policiers de l'ADSU ont également saisi 213 doses de drogue de synthèse « simik » et arrêté un deuxième suspect.

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