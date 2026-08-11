Le Burkina Faso accueille du 10 au 12 août 2026, le 2e forum humanitaire de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) conjointement avec la réunion des ministres en charge du Genre de l'AES.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent renforcer leur coopération dans la gestion des crises humanitaires, en privilégiant une approche articulant réponse aux urgences, relèvement et développement durable. C'est pourquoi, après une première édition du forum des ministres chargés de l'action humanitaire de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) organisée au Mali en août 2025, le Burkina Faso abrite, du 10 au 12 août 2026, le 2e forum humanitaire. Cette rencontre est placée sur le thème : « De l'urgence à la résilience : vers un modèle d'action humanitaire intégré pour l'AES ».

Parallèlement, les ministres chargés du genre réfléchissent sur la « Mise en oeuvre des référentiels nationaux de développement des pays de l'AES : contribution des femmes à la construction d'un espace souverain, résilient et prospère ». Les travaux ont été officiellement ouverts le lundi 10 août 2026, par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Le chef du gouvernement a souligné que la tenue simultanée de ces deux assises traduit la volonté des Etats membres de promouvoir une approche intégrée du développe-ment. Selon lui, l'action humani- taire, la résilience, l'inclusion sociale et la promotion du genre constituent les piliers de la transformation régionale.

Il a rappelé que ces rencontres interviennent dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, humanitaires, climatiques et économiques qui affectent profondément les conditions de vie des populations. « Notre espace commun est depuis des années, la cible d'attaques terroristes qui endeuillent nos Nations, provoquent des déplace-ments massifs et fragilisent les moyens d'existence », a-t-il déclaré. Face à ces défis, le Premier ministre a salué la détermination des peuples et des forces armées des pays de l'AES dans la reconquête du territoire. Il a toutefois insisté sur la nécessité de repenser l'action humanitaire afin qu'elle dépasse la seule gestion de l'urgence.

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« L'assistance ne saurait être une finalité en soi. Elle doit préparer les conditions de l'autonomie », a-t-il affirmé. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a ainsi formulé le voeu que ces deux rencontres débouchent sur des orientations stratégiques ambi-tieuses, des recommandations opérationnelles et des engagements concrets, assortis de mécanismes de suivi au profit des populations.

Les femmes, actrices de la résilience

Le coordonnateur-résident du système des Nations unies au Burkina Faso, Njoya Tikum, a salué l'orientation prise par les Etats de l'AES vers une action humanitaire davantage tournée vers la résilience et le développement durable. Il a réaffirmé la disponibilité du système onusien à accompagner la mise en oeuvre des recommandations du forum, dans un esprit de dialogue et de partenariat. La représentante de la plateforme des organisations féminines du Burkina Faso, Pascaline Coulibaly, a salué la volonté politique des autorités de promouvoir l'égalité des chances et l'autonomisation des femmes.

« Les femmes ne doivent pas être considérées uniquement comme bénéficiaires des politiques publiques. Elles sont des actrices et des partenaires à part entière », a-t-elle déclaré. Elle a réaffirmé la disponibilité des organisations féminines du Burkina à travailler avec leurs homologues du Mali et du Niger pour la mise en place d'une plateforme régionale des femmes de l'AES. Les échanges ont porté sur la gouvernance et

la coordination humanitaire, la mutualisation des capacités, la prévention et l'alerte précoce, ainsi que la mobilisation de ressources endogènes. En marge de la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, les officiels ont eu droit à une visite guidée des stands d'exposition.