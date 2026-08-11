Sénégal: Louga - Le ministre de la Fonction publique à l'écoute des agents du Travail

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a effectué, ce lundi, une visite à l'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Louga. Cette tournée visait à s'enquérir des conditions de travail des agents et à évaluer la qualité des services rendus aux usagers.

Les échanges avec le personnel ont permis d'identifier plusieurs difficultés, notamment le déficit en ressources humaines, l'insuffisance des moyens logistiques et le manque de matériel informatique. Le ministre a assuré que ces préoccupations seront prises en charge dans les meilleurs délais.

Il a également souligné que l'adoption des projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale contribuera à renforcer les moyens juridiques et humains des inspections du travail.

Selon lui, ces réformes s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de moderniser l'administration et d'offrir un service public plus performant.