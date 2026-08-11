Sénégal: Louga - Le ministre de la Fonction publique à l'écoute des agents du Travail

10 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel Pam

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a effectué, ce lundi, une visite à l'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Louga. Cette tournée visait à s'enquérir des conditions de travail des agents et à évaluer la qualité des services rendus aux usagers.

Les échanges avec le personnel ont permis d'identifier plusieurs difficultés, notamment le déficit en ressources humaines, l'insuffisance des moyens logistiques et le manque de matériel informatique. Le ministre a assuré que ces préoccupations seront prises en charge dans les meilleurs délais.

Il a également souligné que l'adoption des projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale contribuera à renforcer les moyens juridiques et humains des inspections du travail.

Selon lui, ces réformes s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de moderniser l'administration et d'offrir un service public plus performant.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.