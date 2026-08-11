Sénégal: Tivaouane - Mise en service progressive de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, et le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, ont procédé à la mise en service progressive du Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy, en présence d'une délégation du khalife général des Tidianes.

Le ministre de la Santé précise qu'il s'agit d'une prise en main en deux phases. La première semaine sera consacrée à la formation des équipes. Les premières consultations débuteront durant la semaine du 17 août. L'inauguration officielle se fera en présence du président de la République. Ce démarrage progressif vise à garantir la maîtrise technique des équipements et la sécurité des patients.

L'hôpital, de niveau 3, répond à la volonté de rapprocher les soins spécialisés des populations du Nord et des cités religieuses. Le ministre annonce également la construction d'une centaine de centres de santé et d'autres hôpitaux de niveau 3. Il indique que l'État s'oriente vers des « centres hospitaliers d'excellence », dotés notamment de services de radiothérapie et de transplantation.

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Le représentant du khalife, Serigne Habib Sy Mansour, a sollicité la création d'une unité de radiothérapie. Le ministre des Infrastructures a, pour sa part, appelé à accélérer les travaux afin de permettre une ouverture complète de l'établissement après le Gamou. Déthié Fall a invité l'entreprise et le FONSIS à lever toutes les contraintes afin d'achever les travaux de finition.