Angola: Le pays se prépare à produire des drones

Luanda — L'Angola prévoit de se lancer prochainement dans la production de drones destinés à des applications dans l'agriculture, l'exploitation minière, les secteurs pétrolier et gazier, la recherche, entre autres domaines, a annoncé lundi à Luanda le président de la Chambre de commerce américaine en Angola (AMCHAM), Pedro Godinho.

Le projet est porté par l'AMCHAM, qui a fait appel à l'enseignant américain Hector Medina, de la Liberty University, pour travailler avec les étudiants du programme Promotion, Développement, Prospérité et Technologie (PDPT) à sa concrétisation.

Selon Pedro Godinho, le démarrage de la production de drones en Angola dépendra du dynamisme du projet, de la mobilisation des ressources financières et des compétences nationales.

C'est dans cette perspective que la Chambre de commerce a invité Hector Medina à travailler avec de jeunes Angolais afin de contribuer au développement de l'industrie nationale de la robotique, qui devrait à terme aboutir à la production de drones dans le pays.

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Il a précisé que l'enseignant s'était fixé pour objectif de structurer le projet d'ici décembre de cette année.

« Cela signifie qu'en moins de douze mois, nous pouvons disposer de la structure des robots que nous souhaitons construire », a-t-il souligné.

S'agissant des matières premières, il a indiqué que l'équipe devrait s'approvisionner sur le marché international, compte tenu de la disponibilité limitée de certains matériaux en Angola.

De son côté, l'enseignant Hector Medina a plaidé en faveur d'une formation académique de haut niveau, axée sur la pratique, afin de permettre aux jeunes Angolais de développer leurs propres technologies de pointe, notamment des drones, des robots et des applications d'intelligence artificielle.

Selon l'universitaire américain, les étudiants doivent être capables de concevoir et de fabriquer des équipements, mais aussi de résoudre des problèmes concrets, ce qui exige, selon lui, un programme de mécatronique structuré, rigoureux et résolument orienté vers la pratique.

Le professeur travaille depuis une semaine avec plusieurs étudiants du PDPT dans le but de concrétiser ce projet.

Pour Roberto Muqueba, étudiant à l'Institut supérieur polytechnique des technologies et des sciences (ISPTEC), le transfert de connaissances assuré par le professeur Hector Medina est particulièrement enrichissant, dans la mesure où il s'inscrit dans les axes fondamentaux du PDPT.

Il a expliqué que ces axes portent notamment sur la mise en relation de la communauté scientifique étudiante et, plus largement, des jeunes avec les défis et les enjeux internationaux.

« Travailler avec le professeur Medina est très intéressant, car son approche est particulièrement stimulante », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'au cours de la semaine, l'enseignant américain avait notamment aidé les étudiants à développer leur esprit critique, leurs compétences techniques en matière de conception et de fabrication de drones, ainsi que d'autres aptitudes.