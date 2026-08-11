Angola: Des découvertes archéologiques révèlent les vestiges d'une communauté vieille de plus de 600 ans

Ndalatando — Une équipe d'archéologues angolais et internationaux a identifié de nouveaux vestiges d'une communauté ayant vécu entre les XIVe et XVe siècles dans la localité de Caculo Cabaça, dans la commune de São Pedro da Quilemba, municipalité de Cambambe, dans la province de Cuanza-Norte.

L'information figure dans un rapport d'inventaire, de contrôle et d'enregistrement génomique consacré au site de Caculo Cabaça, parvenu lundi à l'ANGOP.

Le projet archéologique, lancé en 2023, vise à identifier, étudier et documenter le patrimoine existant dans la zone d'intervention du barrage hydroélectrique de Caculo Cabaça. Des ossements humains ainsi que des récipients en céramique ouvragée y avaient déjà été découverts en 2025.

De nouveaux vestiges ont été mis au jour lors de fouilles réalisées du 11 au 23 avril 2026, précise le document.

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Parmi les découvertes figurent 13 échantillons ostéologiques, des structures funéraires et des restes humains susceptibles d'apporter de nouvelles informations sur les sociétés qui peuplaient la région du Moyen-Kwanza avant l'arrivée des Portugais sur le territoire correspondant à l'actuel Angola.

Les échantillons correspondent à différents éléments du squelette, notamment des portions pétreuses, des cochlées et des dents.

Certaines de ces pièces ont fait l'objet d'une datation au radiocarbone, situant les événements concernés entre 1404 et 1633 de notre ère.

Outre les restes humains, les archéologues ont découvert des ensembles de céramiques qui contribuent à reconstituer certains aspects de la vie quotidienne et de la culture matérielle des populations ayant occupé le site.

La mission a été menée à l'initiative du Musée national d'archéologie, avec le soutien de la China Gezhouba Group Company (CGGC), chargée de la construction du barrage hydroélectrique de Caculo Cabaça.

Les travaux ont mobilisé des spécialistes angolais et internationaux, notamment les chercheuses Joanna Ciesielska, de l'Université de Varsovie, et Kendra Sirak, de l'Université Harvard.