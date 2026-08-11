Ethiopie: Des ambassadeurs africains visitent le siège du MESOB et découvrent les services administratifs numériques du pays

Addis Ababa — Des ambassadeurs africains et des délégués de diverses ambassades se rendent au siège du MESOB Center, la plateforme intégrée de services publics éthiopienne, afin de s'informer des progrès réalisés par le pays en matière de prestation numérique de services publics.

Au cours de cette visite, Yonas Alemayehu, PDG du MESOB, a présenté aux diplomates les résultats obtenus par la plateforme au cours de sa première année de fonctionnement, notamment l'intégration des institutions gouvernementales, l'extension des guichets uniques et la mise en place de services numériques et mobiles.

M. Yonas a indiqué que le MESOB gère actuellement plus de 100 agences et fournit plus de 100 services administratifs à des milliers de citoyens, ajoutant que ces centres ont été mis en place en s'appuyant sur l'expertise et les ressources locales et qu'ils sont conçus pour offrir des services inclusifs, notamment aux personnes en situation de handicap.

Il a expliqué que des bénévoles, des superviseurs et des animateurs aident les citoyens à accéder aux services, tandis que des systèmes numériques permettent aux utilisateurs d'obtenir des informations, de recevoir des notifications concernant leur place dans la file d'attente et de soumettre des réclamations et des commentaires.

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Selon M. Yonas, l'intégration des institutions publiques figure parmi les principales réalisations du MESOB, contribuant à la mise en place d'un système plus transparent et plus responsable pour la prestation des services publics.

Il a également souligné le rôle des ressources humaines et de la technologie, précisant que les employés sont soumis à des concours de recrutement et suivent des formations spécialisées, tandis que les systèmes numériques ont été développés par des ingénieurs éthiopiens à l'aide de technologies open source.

Au-delà de ses centres de services physiques, MESOB a mis en place un service de bus mobile qui propose des prestations porte-à-porte aux citoyens ayant des difficultés à se rendre dans les centres de services, notamment les personnes âgées.

L'organisation a également lancé « Unified MESOB », une plateforme en ligne permettant aux citoyens d'accéder aux services publics via leur téléphone portable.

Le PDG a déclaré que l'organisation se concentrait de plus en plus sur les communautés rurales et prévoyait de créer des centres de services communautaires qui rapprocheront les services publics des habitants des zones rurales tout en améliorant leur culture numérique.

Il a ajouté que MESOB devrait devenir une passerelle majeure pour les services publics, permettant aux institutions de fournir leurs prestations via une plateforme unique et intégrée.

L'organisation se prépare également à lancer « Smart MESOB », un modèle en libre-service qui permettra aux citoyens d'accéder aux services de manière autonome.

Un nouveau centre MESOB est en cours de développement à l'aéroport international de Bole, à Addis-Abeba, afin de fournir des services publics aux voyageurs et autres usagers.

M. Yonas a ajouté que l'Éthiopie avait l'intention de partager son expérience en matière d'administration numérique avec d'autres pays africains. Des projets sont en cours pour renforcer la coopération numérique avec les pays voisins, notamment Djibouti, le Soudan du Sud et le Kenya, dans le cadre d'efforts plus larges visant à contribuer au développement d'un écosystème numérique continental.

Par ailleurs, la construction d'un grand complexe de services publics est en cours à Addis-Abeba ; celui-ci devrait accueillir plus de 480 guichets et regrouper sous un même toit les services fournis par divers ministères et institutions gouvernementales.

Cette visite offre aux diplomates africains l'occasion d'observer les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de services publics numériques intégrés et de découvrir ses efforts visant à élargir l'accès à ces services, à améliorer leur efficacité et à promouvoir la coopération numérique à l'échelle du continent.