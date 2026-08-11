Maroc: L'ASEAN et le Maroc veulent donner une nouvelle impulsion à leur partenariat

Le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, et le nouvel ambassadeur du Maroc auprès de l'organisation régionale, Redouane Houssaini, ont affiché lundi à Jakarta leur volonté d'approfondir le partenariat entre les deux parties et d'en accélérer la mise en oeuvre, en privilégiant une coopération plus concrète et davantage orientée vers les résultats.

Lors de la présentation, au siège de l'ASEAN à Jakarta, des lettres de créance de M. Houssaini, le secrétaire général de l'organisation s'est félicité de la dynamique positive des relations entre l'ASEAN et le Royaume, saluant l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du renforcement des relations du Maroc avec l'Asie du Sud-Est.

M. Kao Kim Hourn a exprimé sa disposition à oeuvrer avec le Maroc à l'approfondissement du partenariat de dialogue sectoriel et à la pleine concrétisation de son potentiel, soulignant l'importance de poursuivre la mise en oeuvre des Domaines de coopération pratique ASEAN-Maroc pour 2024-2028.

Il a également insisté sur la nécessité d'intensifier les interactions du Royaume avec les différentes structures sectorielles de l'organisation, afin de traduire le cadre institutionnel établi entre les deux parties en actions concrètes et mutuellement bénéfiques.

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De son côté, M. Houssaini a réaffirmé la volonté du Royaume, conformément aux Très Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de donner une nouvelle impulsion à ce partenariat et de privilégier une coopération davantage axée sur les résultats.

Les priorités identifiées portent notamment sur le commerce et l'investissement, la sécurité alimentaire, l'agriculture durable, les engrais, les énergies renouvelables, la connectivité, l'économie numérique, le tourisme et les échanges humains, a-t-il relevé.

L'ambassadeur a également souligné la vocation du Maroc à servir de trait d'union entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, en s'appuyant sur sa position géostratégique, ses infrastructures et la profondeur de son ancrage africain. Il a, dans ce cadre, mis en avant les perspectives offertes par une coopération triangulaire ASEAN-Maroc-Afrique dans les domaines du commerce, de l'investissement et du développement.

Les échanges ont par ailleurs fait ressortir une convergence autour de plusieurs principes, notamment l'attachement au dialogue, à la modération, au respect de la souveraineté des États et au règlement pacifique des différends.

La rencontre s'inscrit dans le prolongement d'un rapprochement institutionnel engagé depuis plusieurs années. Le Maroc a adhéré en 2016 au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, avant d'accéder, en septembre 2023, au statut de partenaire de dialogue sectoriel, devenant le premier pays d'Afrique du Nord à bénéficier de ce statut. Les deux parties ont ensuite adopté les Domaines de coopération pratique ASEAN-Maroc pour la période 2024-2028, destinés à donner un contenu opérationnel à leur partenariat.

L'enjeu est désormais de franchir un nouveau cap. Après avoir progressivement consolidé le cadre institutionnel de leur relation, le Maroc et l'ASEAN cherchent à accélérer sa traduction sur le terrain, en développant les échanges et en exploitant davantage les complémentarités entre l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et le Royaume.

Créée en 1967, l'ASEAN regroupe onze États d'Asie du Sud-Est et représente un marché de plus de 680 millions de consommateurs. Avec un produit intérieur brut cumulé d'environ 4.000 milliards de dollars en 2024, elle constitue l'un des principaux pôles de croissance de l'économie mondiale.

Le renforcement de ce partenariat intervient également dans un contexte de consolidation du maillage diplomatique entre le Maroc et l'Asie du Sud-Est : sept États membres de l'ASEAN disposent actuellement d'une représentation diplomatique au Royaume, offrant un socle supplémentaire à l'élargissement des échanges politiques, économiques et humains.