Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 août 2026

revue de presse

Tanzanie : Le procès de Tundu Lissu reprend après cinq mois de suspension

Le procès de Tundu Lissu, figure de proue de l'opposition tanzanienne, a repris lundi 10 août devant la Haute Cour de Dar es Salaam, cinq mois après sa suspension, a annoncé son parti, le Chadema. La procédure avait été interrompue le 24 février, dans l'attente de l'examen d'un recours formé par le parquet contre une décision autorisant l'admission d'éléments de preuve supplémentaires.

La Cour d'appel a rejeté ce recours le 30 juillet, permettant la reprise des débats judiciaires. Détenu depuis avril 2025, M. Lissu est poursuivi pour trahison, une infraction particulièrement grave en Tanzanie, susceptible d'entraîner la peine capitale. [Source Africanews]

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Mali : 218 recommandations pour restaurer la confiance dans la justice

Le président de la Transition malienne, Assimi Goïta, a reçu lundi le rapport final du Forum national sur la justice, neuf mois après l'adoption de 218 recommandations visant à réformer en profondeur le système judiciaire et à restaurer la confiance des citoyens.

Le document lui a été remis par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamoudou Kassogué, au terme d'un processus entamé en 2023 avec les états généraux des professions judiciaires et élargi aux régions de Kayes et Mopti avant le Forum national tenu les 30 et 31 octobre 2025 à Bamako.

Les différentes concertations avaient réuni environ 500 participants et débouché sur 413 propositions. Au terme des travaux nationaux, 218 recommandations ont été retenues. [Source Apanews]

Paul Biya absent depuis deux mois : Les interrogations s'intensifient au Cameroun

Absent du Cameroun depuis le 7 juin, le président Paul Biya n'est toujours pas rentré. Les récentes nominations militaires ravivent les interrogations sur son état de santé et la succession au sommet de l'État. Pour le journaliste et auteur camerounais Jean-Bruno Tagne, co-directeur de la web-TV Naja, elles pourraient participer à un « verrouillage sécuritaire ».

Plusieurs officiers généraux ont été nommés par décret le 3 août à des postes clés de la hiérarchie militaire camerounaise. Parmi eux, le général Raymond Jean Charles Beko'o Abondo prend la tête de la garde présidentielle, une première puisque cette unité était jusqu'ici dirigée par un officier supérieur. Ces changements interviennent alors que Paul Biya est absent du Cameroun depuis près de deux mois. Pour Jean-Bruno Tagne, le calendrier de ces nominations pose question. [Source Africa Radio]

Tchad : L'épidémie de choléra fait 15 morts et touche trois provinces

L'épidémie de choléra au Tchad a fait 15 morts sur 320 cas cumulés, selon le rapport de situation couvrant la période du 6 au 8 août, publié par le ministère tchadien de la Santé publique et relayé par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Le pays a enregistré 52 nouveaux cas en 72 heures, portant le taux de létalité à 4,7 %, soit près de cinq fois le seuil de 1 % considéré comme acceptable par les autorités sanitaires.

L'épidémie touche désormais trois provinces ; N'Djamena, Hadjer-Lamis et le Lac, ainsi que 58 villages et quartiers répartis dans 12 zones de responsabilité sanitaire actives. [Source TRT Afrika]

Burkina Faso : Interdiction de 18 évènements culturels dits contraires aux bonnes mœurs

Au Burkina Faso, les restrictions des militaires au pouvoir contre le secteur culturel se poursuivent. Le ministère de la Culture a adressé des mises en demeure aux organisateurs de plusieurs événements festifs dans le pays. Ces suspensions interviennent dans le cadre d'une politique, dite « d'assainissement dans le secteur artistique et culturel », engagée par le ministère de la Culture depuis mars 2025.

Parmi les évènements interdits figure Golden Moment – rencontres du milieu showbiz – qui était prévu, du 14 au 15 août, au Palais des Sports de Ouagadougou.

Autre évènement concerné : Urban Vibes. Le festival avait tenu sa première édition, en mai dernier, à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du pays. Au programme : la découverte d'artistes locaux mais aussi des campagnes de sensibilisation au cancer du sein, à la sécurité routière ainsi qu'à des activités de reboisement. [Source RFI]

Congo-Kinshasa : 65 organisations de la société civile demandent à Felix Tshisekedi d'abandonner le projet de référendum

Soixante-cinq organisations de la société civile congolaise ont appelé le président de la République, Felix Tshisekedi à renoncer au projet de référendum et à ne pas promulguer la loi fixant les conditions de son organisation. Dans un mémorandum adressé ce lundi 10 août au Chef de l'État et aux principales institutions du pays, elles estiment que le contexte sécuritaire, social et économique actuel ne favorise pas la tenue d'un tel exercice.

Les signataires parmis lesquels la Dynamique « Non au changement de la Constitution », Civil Bridge, Génération Z RDC, LUCHA-RDC et Filimbi, considèrent que la priorité nationale devrait être accordée à la résolution des défis auxquels le pays est confronté, notamment l'insécurité persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo, la situation humanitaire de millions de déplacés internes ainsi que les difficultés socio-économiques qui affectent la population. [Source Radio Okapi]

Afrique Centrale : Sécurité aérienne - La Cémac veut harmoniser les méthodes de travail des pays membres

Le groupement des directeurs de la sécurité aérienne des Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) se réunit, du 10 au 14 août à Brazzaville, pour renforcer sa coopération et harmoniser ses méthodes de supervision, dans la perspective de l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire de l'aviation civile à compter du 1er janvier 2027.

Organisé par l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale (Assa-Ac), en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les Autorités africaines et malgache de l'aviation civile (Aamac), le premier regroupement rassemble les responsables de la sécurité aérienne du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad. Les échanges portent notamment sur la supervision de la sécurité, la réglementation communautaire, les compétences techniques et le suivi des actions correctives. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Liberia : Le pays supprime les frais d'inscription pour l'école primaire

Cette mesure devrait améliorer l'accès à l'éducation

Le gouvernement libérien a annoncé le 5 août la suppression de tous les frais d'inscription scolaire de la maternelle au CM2, à compter de la rentrée scolaire du 7 septembre. Cette décision supprime l'un des principaux obstacles à la scolarisation de centaines de milliers d'enfants.

Un rapport récent de Human Rights Watch, intitulé "Without Education, There Will Be Nothing" (« Sans éducation, il n'y aura rien »), montre que les frais d'inscription scolaire ont souvent rendu la scolarisation inaccessible ou imposé de graves difficultés, en particulier aux familles à faibles revenus et vivant en milieu rural. Human Rights Watch a constaté que ces frais ont contraint de nombreux enfants à abandonner complètement l'école. [Source Human Rights Watch]

Gabon : Dette intérieure - Oligui Nguema annonce le règlement de 51 milliards FCFA pour insuffler un nouvel élan aux PME

À l'approche des festivités du 66ᵉ anniversaire de l'indépendance du Gabon, le Palais de la Rénovation a été le théâtre d'une rencontre économique majeure. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, y a reçu une délégation de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG), conduite par son président Alain Kouakoua, ainsi que plusieurs dirigeants de PME et PMI. Un échange direct et pragmatique, entièrement dédié au soutien de l'activité économique et à la préservation des emplois.

Pour apporter une réponse concrète aux contraintes de trésorerie qui pèsent sur les entreprises, le Chef de l'État a annoncé le déblocage par le Trésor public d'une première enveloppe de 21 milliards de francs CFA. Ce versement, correspondant à 1 478 ordonnances de paiement couvrant la période 2022-2026, bénéficiera en priorité aux PME du BTP, de l'entretien, du carburant et de l'approvisionnement alimentaire. [Source GabonMediaTime]

Le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2027

Le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations U17 en avril et mai 2027, a annoncé la Confédération africaine de Football (CAF).

Des avancées significatives ont été enregistrées dans les compétitions de jeunes, qui demeurent au coeur de la stratégie de l'instance footballistique africaine pour le développement du football, souligne la CAF sur son site officiel.

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U20 2027 se tiendra au Ghana en février et mars 2027, tandis que le Maroc accueillera la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U17 2027 en avril et mai, précise la CAF. [Source Libération]