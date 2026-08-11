Sénégal: Le Sénégal valide ses indicateurs d'adaptation au changement climatique

Le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans le renforcement du suivi de son action d'adaptation au changement climatique. L'annonce a été faite par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Ce lundi 10 août 2026, s'est ouvert à Dakar l'atelier national de validation de l'étude sur l'identification, le développement et l'opérationnalisation des indicateurs d'adaptation au changement climatique.

« Les travaux portent notamment sur deux secteurs stratégiques : le tourisme et les infrastructures de transport terrestre. L'objectif est de disposer d'indicateurs permettant de mieux mesurer les progrès de l'adaptation, d'orienter la planification, d'éclairer la décision publique et de renforcer le rapportage climatique », renseigne la tutelle.

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Les échanges ont toutefois mis en évidence un défi majeur : la disponibilité, la régularité et l'accessibilité des données nécessaires au renseignement des indicateurs. La prochaine étape consistera à consolider les indicateurs et leurs fiches techniques et à définir une feuille de route pour leur opérationnalisation.

Organisé par la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS), en collaboration avec la Direction du Changement climatique, de la Transition écologique et des Financements verts (DCCTEFV), avec l'appui de la GIZ dans le cadre du projet PACO, l'atelier réunit les acteurs institutionnels et partenaires concernés par le suivi de l'adaptation.