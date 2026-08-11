Sénégal: Parcelles Assainies - Fatou Kiné Diakhaté mobilise plus de 20 millions de FCFA pour accompagner les ASC et la jeunesse

La directrice de cabinet adjointe du président de la République, Fatou Kiné Diakhaté, a annoncé, dimanche, la mobilisation d'une enveloppe de plus de 20 millions de francs CFA destinée à soutenir les Associations sportives et culturelles (ASC), les salles d'arts martiaux et les jeunes des Parcelles Assainies.

S'exprimant au stade Léopold Sédar Senghor, à l'occasion d'une cérémonie de remise d'équipements aux ASC de la commune, elle a présenté cette initiative comme l'expression d'un « projet politique de proximité », fondé sur « l'écoute, l'action de terrain et les résultats concrets ».

Selon elle, l'accompagnement des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap constitue un axe majeur de cette démarche, notamment à travers la formation, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat et l'accès au financement. « Former ne suffit pas », a-t-elle insisté, soulignant la nécessité de fournir aux bénéficiaires les équipements et les ressources nécessaires pour transformer leurs compétences en véritables opportunités économiques.

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Dans le détail, Mme Diakhaté, membre fondatrice de Kiiraay-Les Patriotes Républicains, a annoncé une contribution de 500.000 francs CFA pour chacune des deux zones, 200.000 francs CFA pour chacune des 35 ASC et 36 salles d'arts martiaux. Une enveloppe de 57.000 francs CFA par ASC a également été dégagée pour la création de groupements d'intérêt économique (GIE), destinés à développer des activités génératrices de revenus.

À ces appuis financiers s'ajoutent des équipements sportifs remis aux structures bénéficiaires. Au total, « plus de 20 millions de francs CFA » ont été mobilisés pour le sport et l'accompagnement de la jeunesse, a-t-elle indiqué.

La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État a par ailleurs appelé à dépasser l'image des ASC réduites à leur seule vocation sportive. Elle estime que ces associations constituent « des forces vives » capables de mobiliser la jeunesse et de contribuer au développement économique et social de la commune.

S'adressant aux jeunes formés en électricité bâtiment et en maintenance mécanique, elle les a exhortés à transformer leurs acquis en activités professionnelles et, à terme, en opportunités d'emploi pour d'autres jeunes.

Pour Fatou Kiné Diakhaté, cette démarche traduit une conception de l'action publique qui doit se mesurer « à des actes » et non seulement aux discours. Elle a également appelé les bénéficiaires à être à la hauteur de la confiance placée en eux.

« Le changement que nous voulons pour les Parcelles Assainies ne viendra pas d'en haut. Il viendra de nous, de notre mobilisation, de notre capacité à nous organiser et à porter ensemble une même ambition pour notre commune », a-t-elle déclaré.