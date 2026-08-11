Maroc: Festival Iminig - Les enfants des MRE à la découverte de leur héritage amazigh

Dans le cadre du festival Iminig, un atelier consacré à la langue amazighe a été organisé au profit des enfants des Marocains résidant à l'étranger (MRE). À travers cette initiative culturelle et pédagogique, le festival entend rapprocher les nouvelles générations de leur héritage linguistique et culturel, tout en faisant de l'amazigh un espace vivant de transmission, de dialogue et d'appartenance.

L'atelier a offert aux enfants l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les fondements de la langue amazighe dans une atmosphère ludique et participative. À travers des activités adaptées à leur âge, des échanges, des expressions du quotidien et des moments de découverte, les participants ont été encouragés à s'approprier cette langue avec curiosité et enthousiasme.

Une langue, une mémoire et une identité

Pour les enfants des MRE, souvent partagés entre plusieurs espaces culturels et linguistiques, la langue amazighe représente bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle constitue un lien avec l'histoire familiale, la mémoire collective et les origines. Elle permet également de mieux comprendre la richesse et la diversité de l'identité marocaine.

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L'apprentissage de la langue amazighe contribue ainsi à renforcer le sentiment d'appartenance des jeunes générations issues de la diaspora. En leur permettant d'accéder à la langue de leurs parents et de leurs grands-parents, cet atelier favorise une continuité entre les générations et contribue à préserver un patrimoine culturel transmis au fil du temps.

La transmission au coeur de l'initiative

« La transmission de la langue amazighe constitue aujourd'hui un enjeu majeur, notamment auprès des enfants et des jeunes vivant à l'étranger. Dans des environnements où dominent d'autres langues, l'amazigh peut progressivement perdre sa place dans les pratiques quotidiennes et dans les échanges familiaux », nous a déclaré Abdelaziz Oussaih, directeur du festival Iminig. Et de préciser : « Cet atelier apporte une réponse concrète à cette situation. Il crée un espace où les enfants peuvent apprendre, pratiquer et valoriser la langue amazighe sans pression, dans un cadre culturel et convivial. La pédagogie adoptée vise ainsi à faire de l'apprentissage une expérience agréable, fondée sur le jeu, l'expression et la participation ».

Selon lui, « cette démarche rappelle que la transmission linguistique ne repose pas uniquement sur l'enseignement formel. Elle se nourrit également des rencontres, des activités culturelles, de la musique, des récits, de la mémoire familiale et de la volonté des différentes générations de maintenir le lien avec leur patrimoine ».

Promouvoir l'amazigh auprès des nouvelles générations

En intégrant un atelier dédié à la langue amazighe à sa programmation, le festival Iminig participe à sa promotion auprès d'un public particulièrement important : les enfants des MRE. Cette initiative contribue à faire connaître l'amazigh comme une langue moderne, vivante et ouverte sur l'avenir, et non comme un héritage uniquement associé au passé.

La promotion de cette langue auprès des jeunes générations passe en effet par des formats accessibles, créatifs et adaptés à leurs réalités. Les enfants doivent pouvoir la découvrir dans des espaces où elle est valorisée, entendue et pratiquée. Ils doivent également être encouragés à la considérer comme une composante naturelle de leur identité plurielle.

À travers cet atelier, l'amazigh devient ainsi un outil de rapprochement entre les enfants de la diaspora et leur pays d'origine. Il favorise le dialogue entre les cultures, tout en permettant aux jeunes participants de construire une relation personnelle avec une langue qui fait partie de l'histoire et de la diversité du Maroc.

Un engagement pour l'avenir

Au-delà de l'activité pédagogique, cet atelier porte un message essentiel : préserver une langue, c'est préserver une mémoire, une culture et une manière de voir le monde. En investissant dans la transmission de la langue amazighe auprès des enfants des MRE, le festival Iminig contribue à renforcer les liens entre les générations et à inscrire cette langue dans l'avenir.

L'initiative souligne également le rôle que peuvent jouer les festivals et les espaces culturels dans la sauvegarde et la promotion du patrimoine linguistique. En donnant une place à l'amazigh dans sa programmation, Iminig affirme la nécessité de célébrer la pluralité de l'identité marocaine et de faire de la culture un outil de transmission, de cohésion et d'ouverture.

Pour les enfants des MRE, cet atelier représente une invitation à écouter, apprendre, pratiquer et transmettre à leur tour. Car une langue ne demeure vivante que lorsqu'elle est parlée, partagée et portée par les nouvelles générations.