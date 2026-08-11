Ile Maurice: Plus de conjonctivites, moins de grippes, chikungunya et gastro-entérites

10 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Alors que la grippe, le chikungunya et la gastro-entérite poursuivent leur recul, la conjonctivite continue de sévir. Les données sanitaires des trois dernières semaines montrent une progression régulière du nombre de cas. Entre le 27 juillet et le 2 août, les cas enregistrés de conjonctivite sont passés de 285 à 302, puis à 306.

Les syndromes grippaux demeurent toutefois l'affection la plus répandue ces trois dernières semaines. Le nombre de patients atteints est passé de 5 186 cas à 5 024 puis 4 349 cas au cours de la dernière semaine observée.

Le chikungunya poursuit également sa décrue. Le nombre de nouveaux cas hebdomadaires est passé de 53 à 50 puis 39 durant la semaine du 27 juillet au 2 août. Depuis le début de l'année, 6 725 cas ont été recensés localement, dont 22 encore actifs.

La gastro-entérite suit la même tendance, avec une diminution plus modérée. Sur les trois semaines considérées, le nombre de cas est passé de 722 à 667 puis 642 cas.

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