Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce lundi, au Palais de la Rénovation, le Ministre des Eaux et Forêts, Maurice Ntossui Allogho, accompagné des principaux opérateurs de la filière Forêt-Bois.

Cette audience a été consacrée à l'examen de la situation de la filière Forêt-Bois, confrontée depuis plusieurs années à une conjoncture difficile, notamment en raison du ralentissement de la demande sur certains marchés internationaux, en particulier asiatiques.

Au cours des échanges, le Chef de l'État a accordé une attention particulière aux conditions nécessaires à la relance durable de ce secteur stratégique de l'économie nationale. Les discussions ont notamment porté sur l'amélioration du climat des affaires, la préservation des emplois, le renforcement de la transformation et de la consommation locales, ainsi que la diversification des débouchés commerciaux.

À cette occasion, le Président de la République a donné des instructions en vue de l'apurement d'une partie significative des créances de TVA dues aux opérateurs de la filière, soit 20 milliards de francs Cfa, s'inscrivant dans l'apurement d'une partie de la dette intérieure de l'État.

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Le Chef de l'État considère en effet que « qui paie ses dettes s'enrichit ». Cette mesure vise à permettre aux entreprises concernées de reconstituer leurs capacités financières et de disposer des ressources nécessaires à la reprise et au développement de leurs activités.

Le Chef de l'État a également instruit les départements ministériels concernés de poursuivre les démarches visant à identifier de nouveaux marchés, notamment au niveau sous-régional et continental. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats commerciaux et de mieux valoriser le bois gabonais sur les marchés africains et internationaux.

Secteur majeur de l'économie nationale, la filière Forêt-Bois représente plus de 15 000 emplois directs et indirects et constitue un levier important de diversification de l'économie gabonaise. C'est le premier pourvoyeur privé d'emploi au Gabon. Sa relance revêt, à ce titre, un enjeu majeur pour la croissance, la préservation de l'emploi et le développement de nouvelles chaînes de valeur.

À l'issue de l'audience, le Délégué général de l'Union des forestiers et industriels du Gabon (UFIGA), M. Jean-Marie Ntoutoume, a salué les orientations données par le Chef de l'État, notamment celles relatives à l'accélération du règlement des créances de TVA dues aux opérateurs.

Il a indiqué que les professionnels de la filière travailleront, dans les prochains jours, en étroite collaboration avec les services du ministère de l'Économie, le ministre des eaux et Forêts et la direction générale de la société nationale des bois du Gabon, afin de concrétiser les mesures arrêtées et de mettre en oeuvre les différentes pistes identifiées pour assurer une relance durable de la filière.

Cette audience illustre la volonté du Président de la République de soutenir les secteurs productifs, de préserver les emplois et de créer les conditions favorables à la reprise de l'activité économique, tout en renforçant la contribution de la filière Forêt-Bois à la transformation et à la diversification de l'économie gabonaise.