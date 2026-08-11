Ile Maurice: Gulshan Govind conteste l'accusation et réclame sa libération

L'enquête sur la cargaison de 155,7 kilos de cannabis, évaluée à plus de Rs 230 millions, connaît un nouveau tournant judiciaire. Gulshan Govind a comparu une nouvelle fois, hier, devant le tribunal de Bambous, où sa défense a engagé deux procédures distinctes pour tenter de desserrer l'étau autour de lui.

Le volet Maurice-Réunion

Représenté par Mes Rouben Mooroon gapillay et Jalani Ramen, l'époux de l'ex-junior minister Véronique Leu-Govind fait face à une accusation provisoire de complot en vue d'importer du cannabis. Ses avocats contestent désormais la base même de cette accusation et ont demandé sa radiation, estimant qu'il n'existerait pas de soupçons raisonnables suffisants pour la maintenir. Cette motion sera débattue le 26 août devant le magistrat Prashant Bissoon.

La défense a parallèlement plaidé pour sa libération sous caution. Les débats sur cette requête ont été fixés au 19 août, donnant ainsi à la police l'occasion de faire valoir ses objections avant que la cour ne se prononce. En attendant, Gulshan Govind sera détenu jusqu'au 17 août. Il devait également être reconduit dans les locaux de l'ADSU de la Western Division pour la suite de son interrogatoire.

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Le dossier ne se limite toutefois pas aux audiences. À mesure que l'enquête avance, les policiers tentent de reconstituer les préparatifs et mouvements relatifs à la traversée présumée vers La Réunion. Un autre protagoniste, Ravindra «Kris» Chimajee, fait lui aussi l'objet d'investigations approfondies. Lors d'une perquisition à son domicile de La Gaulette vendredi dernier, les enquêteurs ont saisi notamment un tee-shirt et un short de bain. Ces vêtements pourraient présenter un intérêt particulier s'ils correspondent à ceux visibles sur certaines images exploitées par les enquêteurs.

Cinq téléphones portables, plusieurs cartes SIM et un ordinateur ont également été récupérés. Leur analyse doit notamment permettre de rechercher d'éventuelles communications avec des contacts à La Réunion. Chimajee, présumé skipper de l'expédition, nie toute implication. Il est attendu devant le tribunal de Bambous aujourd'hui.

Les enquêteurs mauriciens disposent également d'informations provenant de La Réunion, où deux suspects ont été arrêtés le 26 juillet à Bras-Panon avec dix sacs de zamal. Ils cherchent à déterminer le lien éventuel avec les occupants d'une embarcation qui aurait pris la fuite vers Maurice.

La saisie de Chamarel

Une seconde procédure vise Gulshan Govind concernant la saisie de quatre plants de cannabis et de la méthadone à son domicile, à Chamarel. Valeur estimée : Rs 20 300. Sa demande de caution dans ce dossier sera également examinée le 19 août.

L'enquête se poursuit donc sur deux fronts : en cour, où la défense conteste les charges et réclame la liberation de Gulshan Govind ; et sur le terrain, où l'ADSU tente encore de relier hommes, embarcation, communications et mouvements autour de cette importante cargaison de cannabis saisie à La Réunion.