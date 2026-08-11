Ile Maurice: La balle dans le camp du président

La Platform Komun Syndikal a rencontré le président de la République, Dharam Gokhool, hier à la State House. Au coeur des discussions : la pension de vieillesse et les changements annoncés dans le cadre du Finance Bill. Les syndicalistes ont demandé au chef de l'État de tenir compte des inquiétudes de la population avant toute décision.

Le président du Mauritius Labour Congress (MLC), Haniff Peerun, s'est dit satisfait de l'écoute du président. «La population sent que l'on lui a coupé sa pension. Le Bill n'est pas encore arrivé jusqu'au président. Il nous a fait comprendre qu'il va le lire, l'analyser et prendre en considération tout ce que nous lui avons dit», a-t-il expliqué. Le syndicaliste estime que le président dispose désormais de tous les éléments pour se prononcer lorsqu'il sera officiellement saisi du texte. Pour lui, l'enjeu dépasse le seul cadre syndical. «L'attente de la population est placée en lui. Maintenant, la balle est dans son camp et il doit assumer ses responsabilités.»

Haniff Peerun précise que la Plateforme ne rejette pas l'ensemble du Finance Bill. «Nous ne sommes pas contre le Finance Bill. Mais ce qui concerne la pension doit être revu», insiste-t-il, souhaitant que le texte soit renvoyé au Parlement pour que certains aspects soient réexaminés. Il compare la question de la pension à «une épine dans le pied du gouvernement». «C'est son devoir de la retirer», soutient-il.

Le BRP, «un droit acquis»

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Le syndicaliste du secteur agricole, Sateedanand Biltoo, qualifie la rencontre de «plus que positive». Il souligne que le président était «à l'écoute» et que les échanges ont porté sur le Pay Research Bureau ainsi que sur la pension de vieillesse. «Le Basic Retirement Pension (BRP) est un droit pour tous», affirme-t-il, estimant que la pension constitue aussi «un droit acquis». Selon lui, l'âge de départ à la retraite peut être discuté, mais le principe de la pension ne doit pas être remis en question. «Le BRP n'est pas négociable», martèle-t-il.

La Plateforme a par ailleurs soumis des pistes pour rendre le système plus soutenable financièrement, dont une taxe de 0,05 % sur les personnes perce- vant plus d'un million de roupies, ainsi qu'une contribution accrue des secteurs disposant de moyens importants, notamment l'industrie sucrière, le textile, le transport et la construction.

Les syndicalistes repartent avec une attente claire : que le président examine attentivement le texte lorsqu'il lui sera soumis et tienne compte des préoccupations de la population.