Ile Maurice: Boxe française - Le pays domine La Réunion

Lors d'une rencontre amicale organisée par la Fédération mauricienne de savate boxe française et disciplines associées, les tireurs mauriciens ont largement battu leurs homologues réunionnais.

La compétition a eu lieu au centre national de boxe de Vacoas le 8 août dernier. Elle s'est déroulée en deux parties : la première consacrée aux joutes en assaut et la seconde aux combats (2e série, c'est-à-dire une compétition en plein contact -- puissance autorisée -- qui se situe juste en dessous de l'élite, avec protections obligatoires comme le casque ou les protège-tibias).

En assauts, dans la catégorie des moins de 65 kg, le Réunionnais Reza Hoarau (15 ans) a livré une prestation solide pour s'imposer face au Mauricien Noah Oberli (17 ans), offrant la première et seule victoire de la soirée à La Réunion. Toutefois, chez les moins de 60 kg, Florian Subdurally a rapidement remis Maurice dans le droit chemin en signant une belle victoire contre Hubert Volcey.

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Les tireurs mauriciens ont totalement verrouillé la seconde partie de la rencontre en enchaînant quatre succès consécutifs dans les catégories de poids supérieures. Chez les moins de 75 kg, Ismael Subdurally l'a emporté face à Téo Gleyze. Du côté des moins de 91 kg (lourds), le Mauricien Bradley Babylone a pris le dessus sur Aiwen Bangar. En moins de 95 kg (super-lourds), Troy Dax s'est imposé face à Noah Notaire. Enfin, chez les -63 kg, Ali Dookhy est venu parachever cette soirée parfaite pour le clan mauricien en dominant Hippolyte Carizingoue.

Pour Faez Clair , président de la Fédération mauricienne de savate boxe française et disciplines associées, cette rencontre a été totalement satisfaisante : «Il s'agit de la première rencontre amicale Maurice-Réunion à laquelle j'assiste en tant que président. J'ai pu observer que des jeunes montent en flèche, à l'image de Florian Subdurally et d'Ali Dookhy. Cela dit, dans le camp mauricien, ils ont tous répondu présent et ont été à la hauteur.»

En attendant, Faez Clair déclare que les tireurs sélectionnés (voir horstexte) pour les Mondiaux en assauts à Boulogne-surMer, en septembre prochain, font l'objet d'ajustements lors de leur préparation afin d'être en forme optimale le moment venu.