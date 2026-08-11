Ile Maurice: Quand les clôtures redessinent le chemin vers la mer

À L'Escalier, les clôtures de Bassin Carangue et Bassin Pirogue ont ouvert un débat qui dépasse largement la question d'un simple chemin. Pour les habitants, cet accès vers la mer, emprunté au fil des générations, risque de devenir plus difficile. Pour ER Agri, il s'agit de terrains privés et de pâturages dont l'aménagement répond à des impératifs agricoles. Mercredi, les deux positions vont être confrontées autour d'une même table.

Habitants, conseillers du village, ER Agri, et le député local et junior minister Rajen Narsinghen ont effectué une visite dimanche, cordiale, aux dires de Hassen Beeharry, du conseil de village. Un premier point semble réglé : l'accès au site de crémation sera maintenu. La question du passage vers le littoral reste, elle, entière. L'alerte avait été lancée la semaine dernière par Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) après le constat de clôtures autour de terrains d'ER. AKNL affirme que cet accès sert depuis longtemps à la pêche, aux sorties familiales et aux loisirs. Il avait également signalé qu'un itinéraire passant par un chemin d'irrigation ne constituait pas une solution praticable, celui-ci étant bloqué par des installations.

Pour ER Agri, ce n'est une fermeture de voie publique, car une parcelle est privée et une autre louée à l'État pour le pâturage. Les clôtures, explique-t-il, doivent sécuriser le bétail et accompagner l'extension de l'élevage, dans une zone confrontée aux dépôts illégaux de déchets. Elle soutient que l'ancien passage privé était laissé libre au public pour des raisons de bon voisinage. Un nouveau passage privé aurait été créé pour conserver l'accès à Bassin Carangue, Bassin Pirogue et au crématoire.

AKNL demande que les habitants soient associés aux décisions touchant cet espace qu'ils utilisent depuis toujours. Il réclame un corridor public permanent et une identification des accès côtiers à préserver avant d'autres transformations. Mercredi, l'enjeu sera donc concret : aménager le territoire sans couper un village de la mer.

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