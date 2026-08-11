Ile Maurice: Triathlon - L'Entêté en argent, Rajabalee en bronze

Les triathlètes mauriciens se sont illustrés avec brio le dimanche 9 août lors de la 2026 World Triathlon Development Regional Cup Kilifi, au Kenya. Disputée sur format sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied), cette compétition internationale regroupait les catégories Élite, U23 et Junior.

Chez les hommes, dans une course réunissant 27 partants, Laurent L'Entêté a réalisé une prestation remarquable en décrochant la 2e place en 00:59:30, à seulement 16 secondes du vainqueur tunisien Mohamed Aziz Hamdi (00:59:14). Le Togolais Eloi Adjavon complète le podium en 00:59:42. Également engagé dans cette explication au sommet, le Mauricien Rémy Gérard a pris une solide 6e place avec un chrono de 1:02:24.

Cette performance d'ensemble débloque un enjeu comptable majeur : ayant tous deux terminé sous la barre des 8 % du temps du vainqueur, Laurent L'Entêté et Rémy Gérard vont se voir attribuer de précieux points au classement mondial.

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Du côté féminin (9 partantes), l'épreuve a été remportée par la Kényane Megan Irungu en 1:13:22. Keira Rajabalee a bouclé le parcours à la 4e place du classement général scratch en 1:25:55. Une perfor- mance qui lui permet néanmoins de repartir avec une médaille autour du cou. «Au classement général, elle est 4e, mais elle a obtenu le bronze comme junior», a précisé Alain St-Louis, président de la Fédération mauricienne de triathlon.