Afrique de l'Ouest: Un pamphlet ridicule de la société civile africaine

11 Août 2026
Togonews (Lomé)

La Cour de justice de la Cédéao saisie en avril 2024 par la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH) et plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, a rendu en janvier 2026 un arrêt qualifiant la révision constitutionnelle du 25 mars 2024, adoptée par une Assemblée nationale, de « changement anticonstitutionnel de gouvernement ».

La Cour de justice de la Cédéao saisie en avril 2024 par la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH) et plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, a rendu en janvier 2026 un arrêt qualifiant la révision constitutionnelle du 25 mars 2024, adoptée par une Assemblée nationale, de « changement anticonstitutionnel de gouvernement », au regard de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Cette réforme avait fait basculer le Togo d'un régime semi-présidentiel vers un système parlementaire, supprimant l'élection du président de la République au suffrage universel direct.

Des représentants de la société civile africaine reviennent à la charge en critiquant, dans un document de 7 pages, ces évolutions. Pour le Médium le document à charge est un tissu de contre-vérités.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.