Togo: Phosphate, or, manganèse - Le pays mise sur l'exploration minière

11 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo comptait, en 2023, 15 permis de recherche minière actifs, chacun pouvant couvrir une superficie maximale de 200 km². D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ces permis portent notamment sur le phosphate, l'or et le calcaire.

L'information a été donnée par le ministère des Mines, qui a détaillé les dispositions du Code minier encadrant les activités de recherche, ou exploration.

Considérée par les autorités comme le socle du développement du secteur extractif, l'exploration regroupe les investigations géologiques, géophysiques et géochimiques, ainsi que les travaux de sondage destinés à identifier, caractériser et évaluer les ressources minérales d'un territoire.

Ces activités sont soumises à l'obtention préalable d'un titre minier, afin de réduire les incertitudes géologiques, d'estimer les ressources selon les standards internationaux et de préparer les études techniques, économiques, environnementales et sociales nécessaires à toute décision d'exploitation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le permis confère un droit exclusif de mener des opérations de recherche minière dans un périmètre déterminé, ne pouvant excéder 200 km².

L'enjeu est de renforcer les activités d'exploration afin de mieux documenter et valoriser la diversité du potentiel minéral national, notamment le phosphate, le manganèse, l'or, les matériaux industriels et les minéraux critiques.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.