Togo: Une convergence sur les priorités nationales

Alors que le débat politique se poursuit autour de la Ve République et du régime parlementaire, le Nouvel Engagement Togolais (NET) entend défendre sa lecture du nouveau système, tout en maintenant son identité de parti d'opposition.

Son président, Jules Amim, appelle à dépasser les querelles politiques pour se concentrer sur les enjeux nationaux.

Pour Jules Amim, la période actuelle est un « tournant déterminant » de l'histoire politique du pays, dans lequel le NET entend prendre toute sa place.

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« Les citoyens ne nous pardonneront pas si nous laissons nos egos et nos petites querelles prendre le dessus sur l'intérêt supérieur de la nation. L'heure n'est plus à la dispersion. L'heure est à la convergence. L'heure a sonné pour que nous fédérions nos énergies afin de relever les défis de ce nouveau régime politique », a-t-il déclaré.

Le NET affirme vouloir participer au fonctionnement de la Ve République sans renoncer à ses spécificités, ni se fondre dans le parti au pouvoir.

Une position qui doit, selon la formation, se traduire par une convergence sur les priorités nationales : bonne gouvernance, lutte contre la corruption, relance économique, réduction de la dette et du déficit, investissements pour la jeunesse, défense des libertés et organisation d'élections libres, transparentes et inclusives.

Le parti revendique ainsi une opposition qui entend peser sur les politiques publiques plutôt que se limiter à la contestation. « Notre force, c'est notre union dans la diversité. Soyons l'opposition qui propose, pas seulement celle qui s'oppose », a indiqué Jules Amim.