Angola: Les ambassadeurs d'Afrique du Sud et de Finlande remettent leurs copies figurées des lettres de créance

Luanda — Les ambassadeurs désignés d'Afrique du Sud et de Finlande ont remis lundi, à Luanda, des copies figurées des lettres de créance à la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça.

Thembelani Waltermade Thulas Nxesi, ambassadeur d'Afrique du Sud, et Satu Lassila, ambassadeur de Finlande, bénéficiant du statut de non-résident, ont remis les instruments protocolaires lors d'entretiens séparés avec la secrétaire d'État aux Relations Extérieures.

À cette occasion, Esmeralda Mendonça et l'ambassadeur d'Afrique du Sud ont analysé l'état des relations entre l'Angola et l'Afrique du Sud et les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, en s'appuyant sur les mécanismes institutionnels existants, notamment la Commission binationale.

Les deux interlocuteurs ont considéré comme prioritaire l'approfondissement de la coopération dans les secteurs stratégiques pour le développement économique et social des deux pays, en particulier l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et le tourisme.

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Les parties sont également convenues de tenir des consultations politiques régulières afin d'identifier de nouveaux domaines de coopération et d'approfondir les mécanismes existants pour la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des relations bilatérales.

En compagnie de l'ambassadrice désignée de Finlande, Satu Lassila, la secrétaire d'État a également passé en revue l'état des relations bilatérales et les perspectives de renforcement de la coopération dans des domaines stratégiques.

Parmi les secteurs identifiés pour un approfondissement du partenariat figurent la numérisation des secteurs public et privé, le commerce, les infrastructures et les télécommunications, considérés comme présentant un fort potentiel de création de nouvelles opportunités de partenariat.

Les parties ont également souligné l'importance de la diplomatie économique pour identifier et promouvoir les domaines susceptibles d'attirer les investissements privés et de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Angola et la Finlande.

Dans le cadre multilatéral, Satu Lassila a sollicité le soutien de l'Angola à la candidature de la Finlande comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2029-2030.

De son côté, Esmeralda Mendonça a sollicité le soutien de la Finlande à la candidature de l'ambassadrice Josefa Sacko au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), pour la période 2027-2031.

Profils des diplomates

Thembelani Waltermade Thulas Nxesi est titulaire d'une licence ès lettres de l'Université de Fort Hare, d'une licence en sciences de l'éducation de l'Université de Witwatersrand et d'une licence en relations internationales et gestion de la même université. Il possède également un master en gestion et développement publics.

Fort d'une longue expérience au sein du mouvement syndical sud-africain, il a été membre fondateur du Syndicat national de l'éducation d'Afrique du Sud (NEUSA) et secrétaire général du Syndicat démocratique des enseignants d'Afrique du Sud (SADTU) de 1995 à 2009.

De 2004 à 2009, il a présidé l'Internationale de l'éducation (IE).

En 2009, il a été élu au Parlement sud-africain sous l'étiquette du Congrès national africain (ANC).

De 2010 à 2011, il a occupé le poste de vice-ministre du Développement rural et de la Réforme agraire. Il a été ministre des Travaux publics de 2011 à 2017, ministre des Sports et des Loisirs de 2017 à 2018, puis de nouveau ministre des Travaux publics de 2018 à 2019.

De 2019 à 2024, il a occupé le poste de ministre de l'Emploi et du Travail d'Afrique du Sud.

Satu Lassila réside à Maputo, au Mozambique, où elle est ambassadrice de Finlande au Mozambique, en Eswatini et à Madagascar depuis le 28 décembre 2024.

Forte d'une expérience professionnelle d'environ 30 ans dans les domaines de la diplomatie, de la politique étrangère, de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, elle a été directrice de l'Unité des questions de développement des Nations Unies au ministère finlandais des Affaires étrangères et directrice de la Politique de développement adéquat et de la Politique climatique au sein du même ministère.

De 2018 à 2021, elle a été représentante permanente de la FAO, du FIDA et du PAM à l'ambassade de Finlande à Rome, en Italie.

Entre 2014 et 2015, elle a été conseillère principale auprès de la directrice exécutive adjointe de l'ONU Femmes.

Avant de rejoindre le ministère finlandais des Affaires étrangères, elle a travaillé pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, et a également mené des activités de développement avec des organisations non gouvernementales.

Elle est experte en sécurité alimentaire et nutritionnelle, en aide humanitaire, en réduction des risques de catastrophe, en enjeux climatiques, en égalité des sexes et en inclusion des personnes handicapées.