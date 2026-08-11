Angola: Le pays et l'Allemagne préparent une réunion de la Commission bilatérale

Luanda — L'Angola et l'Allemagne préparent la session de la Commission bilatérale, qui se tiendra prochainement à Luanda, dans l'objectif d'évaluer l'état des relations entre les deux pays et d'identifier de nouveaux domaines d'intérêt commun.

La question a été abordée lundi à Luanda, lors d'une audience accordée par le ministre des Retations Extérieures, Téte António, à l'ambassadeur d'Allemagne en Angola, Stefan Traumann.

La rencontre a également permis d'analyser les moyens d'accroître et de diversifier la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, ainsi que de mettre à jour et de renforcer les instruments juridiques qui encadrent les relations entre les deux pays.

Sur le plan économique, les parties ont souligné l'importance d'accroître les échanges commerciaux, de stimuler l'investissement privé et de créer de nouvelles opportunités de partenariat entre les entreprises angolaises et allemandes.

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Parmi les secteurs présentant un potentiel de coopération, l'agriculture, la formation technique et professionnelle, les transports et la culture ont été mentionnés.

L'audience a également permis d'aborder les questions migratoires, avec une attention particulière portée à la situation des citoyens angolais en situation irrégulière en Allemagne.

À ce sujet, il a été souligné qu'il était nécessaire que les questions relatives à un éventuel retour soient abordées dans le cadre d'un dialogue et d'une coopération entre les autorités compétentes des deux pays, conformément à leurs systèmes juridiques respectifs.

L'Angola et l'Allemagne ont établi des relations diplomatiques en 1979, avec une coopération bilatérale couvrant différents domaines et reposant sur le dialogue politique et un intérêt commun pour l'approfondissement des relations entre les deux pays.

La prochaine session de la Commission bilatérale devrait permettre d'évaluer les progrès accomplis, d'identifier de nouveaux domaines de coopération et de dynamiser davantage les relations politico-diplomatiques, économiques et commerciales entre l'Angola et la République fédérale d'Allemagne.