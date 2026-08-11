Angola: Des députés en mission d'observation électorale en Zambie

Luanda — Des députés angolais font partie de la mission conjointe d'observation électorale de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et du Forum parlementaire de la CIRGL (FPIG) à Lusaka depuis dimanche, afin d'observer les élections générales zambiennes prévues jeudi.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Zambie transmis à l'ANGOP, la délégation parlementaire angolaise est dirigée par le député Joaquim Francisco D'Almeida et comprend également la députée Helena Bonguela Abel et l'assistant parlementaire Eugénio Cardoso.

La délégation se joint au groupe d'observateurs de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et du Forum parlementaire de la CIRGL (FP-CIRGL).

Dans le cadre de cette mission, la délégation a participé lundi à la formation et à l'orientation des observateurs électoraux de courte durée (OEC), visant à préparer les participants à l'exercice de leurs fonctions pendant le processus électoral.

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Cette formation de deux jours vise à garantir une compréhension commune du contexte électoral zambien, du mandat de la mission, des principes internationaux d'observation électorale et des procédures à suivre le jour du scrutin.

Au cours de cette activité, une analyse du contexte électoral zambien en 2026 a été présentée, ainsi que les principales conclusions de l'évaluation préélectorale menée par le directeur régional du Centre régional Levy Mwanawasa pour la démocratie et la bonne gouvernance (LMRC), le Zambien Jean-Paul Kimonyo.

Cette présentation a permis aux observateurs d'approfondir leur connaissance du contexte politique, institutionnel et électoral de la Zambie avant le vote.

Les élections générales du 13 août verront la participation du président sortant, Hakainde Hichilema, chef du Parti uni pour le développement national (UPND), qui brigue un second mandat.

Le processus électoral inclut également la participation de Brian Mundubile, principal candidat de l'opposition, soutenu par le Front patriotique (PF), suite à la destitution de l'ancien président Edgar Lungu par la Cour constitutionnelle, celui-ci ayant déjà accompli la limite constitutionnelle de mandats.

Depuis le rétablissement du multipartisme en 1991, la Zambie s'est consolidée comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique australe, avec des alternances politiques successives.

En 2021, Hakainde Hichilema a battu Edgar Lungu lors de l'élection présidentielle, à l'issue d'un processus jugé libre et crédible par la communauté internationale.

La participation de l'Angola à la mission d'observation électorale s'inscrit dans le cadre du suivi des processus démocratiques dans la région et de son engagement à renforcer la paix, la stabilité et la bonne gouvernance sur le continent africain.