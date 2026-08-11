Angola: Présentation des lettres de créance du représentant du CICR

Le chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour l'Afrique australe, Jean-Nicolas Paquet-Rouleau, a présenté lundi, ses lettres de créance au ministre des Relations Extérieures, Téte António, qui l'accrédite comme représentant de l'organisation en Angola.

Cette présentation a eu lieu à l'issue de l'audience accordée par le ministre Téte António au chef du CICR pour l'Afrique australe, basé à Pretoria, en République d'Afrique du Sud.

La rencontre, à laquelle a participé la présidente de la Croix-Rouge d'Angola (CVA, sigle en portugais), Delfina Cumandala, a permis d'aborder des questions humanitaires et institutionnelles, notamment l'assistance aux populations touchées par les conflits et les crises, la promotion de la paix et le droit international humanitaire.

Les parties ont également examiné le renforcement de la coopération entre l'Angola, le CICR, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d'autres partenaires internationaux.

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La coopération avec le CICR est particulièrement importante pour le développement des actions humanitaires et le renforcement des capacités nationales à répondre aux besoins des populations vulnérables.

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation humanitaire indépendante et impartiale dont la mission est de protéger et d'assister les personnes touchées par les conflits armés et autres situations de violence.

L'organisation oeuvre pour le respect du droit international humanitaire, la protection des populations civiles, la visite aux personnes privées de liberté, le rétablissement des liens familiaux rompus par les conflits et le soutien aux communautés affectées.

L'action du CICR repose sur les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance, dans le but d'atténuer les souffrances humaines et de contribuer à la dignité et à la protection des personnes touchées par les conflits et autres situations d'urgence.

La rencontre a réaffirmé l'engagement de l'Angola et du CICR à promouvoir la paix, à protéger les populations et à renforcer la coopération régionale et internationale sur les questions humanitaires.