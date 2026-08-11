Angola: Cunene enregistre plus de 158 000 cas de paludisme en six mois

Ondjiva — Cent cinquante-huit mille trois cent cinquante-quatre cas de paludisme, dont 160 décès, ont été enregistrés au cours du premier semestre de cette année dans différentes unités sanitaires de la province de Cunene.

L'information a été communiquée lundi à l'ANGOP par la responsable du programme de lutte contre le paludisme à Cunene, Jorgina Messene, qui a rappelé que par rapport à la même période de 2025, on constate une augmentation de 64 065 cas et de 34 décès.

Par zone administrative, les municipalités les plus touchées étaient Cuanhama (30 656 cas), Nehone (23 493), Ombadja (22 743), Cuvelai (19 143), Humbe (17 017), Cahama (12 251) et Mupa (10 246).

La municipalité de Naulila a enregistré 8 620 cas, Cafima 5 159, Namacunde 3 444, Chissuata 1 713, Chitado 1 524, Curoca 1 411 et Chiedi 853.

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Elle a souligné que le paludisme demeure la principale cause de morbidité et de mortalité dans la région, insistant sur la nécessité de renforcer le dépistage actif au sein des communautés afin de maîtriser et de combattre la maladie.

Selon la responsable, l'augmentation des cas est principalement due aux conditions climatiques, notamment aux fortes pluies et à la végétation luxuriante, qui favorisent la reproduction des moustiques.

Concernant les décès, elle a souligné l'arrivée tardive des patients dans les centres de santé, car bien souvent, ils arrivent à un stade avancé de la maladie et les techniciens ne sont pas en mesure de les prendre en charge.

Elle a toutefois précisé que pour lutter contre la maladie, il est nécessaire de renforcer davantage l'assainissement de base et l'utilisation fréquente de moustiquaires, ainsi que de consulter un médecin au centre de santé le plus proche en cas de symptômes.

Elle a indiqué que ces dernières années, la province n'a pas mené de campagnes massives de distribution de moustiquaires, se limitant à leur distribution aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans lors des consultations de routine.

Le réseau de santé de la province de Cunene est composé de 160 établissements publics, dont un hôpital général, un hôpital provincial, sept hôpitaux municipaux, 45 centres de santé et 106 postes de santé.

Le système emploie 2 818 personnes, dont 183 médecins, 1 613 infirmiers, 307 techniciens de diagnostic et de traitement, 440 agents de soutien hospitalier et le reste du personnel sous régime général.