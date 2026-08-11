Angola: L'INEFOP place plus de 540 000 jeunes sur le marché du travail en huit ans

Luanda — 545 883 jeunes ont été placés sur le marché du travail national au cours des huit dernières années par l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), a annoncé lundi à Luanda son directeur, Manuel Mbangue.

Lors d'un entretien avec l'ANGOP, au cours duquel il a passé en revue son mandat et les activités de l'institution, le directeur a indiqué que ce nombre de jeunes placés sur le marché du travail est le résultat de l'inscription de 825 805 candidats.

Manuel Mbangue a ajouté que, par l'intermédiaire de l'INEFOP, plus de 816 000 citoyens ont également été formés dans plus de 305 spécialités au cours de la même période.

Selon la source, grâce au développement économique et social du pays, l'institut a enregistré une croissance significative, notamment en termes de volume et de qualité des formations offertes ces dernières années.

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Il a expliqué que la capacité de formation de l'institution est passée d'environ 80 000 stagiaires par an en 2018 à 182 000 par an en 2023, et que cette croissance se poursuit à ce jour.

Pour atteindre ce niveau, a-t-il poursuivi, plus de 17 centres d'emploi et de formation professionnelle ont été modernisés et huit nouveaux centres ont été construits, notamment le Centre intégré de formation technologique de Huambo (CINFOTEC Huambo), financé par des fonds directs du Budget Général de l'État (OGE, sigle en portugais).

« Le Système national de formation professionnelle compte actuellement 164 centres publics, plus de 300 spécialités et un effectif de 1 300 formateurs », a-t-il ajouté.

Grâce aux programmes « Avanço e Capacita », qui font partie de JOB Angola, a-t-il précisé, des cours hors cursus traditionnel sont proposés avec des formateurs externes, ce qui garantit une plus grande flexibilité au sein du système.

« Nous avons constaté une très forte demande de formation professionnelle, non seulement de la part des citoyens, mais aussi des entreprises elles-mêmes. Cela a contraint l'INEFOP à réadapter son modèle opérationnel afin de répondre aux besoins réels de ses usagers », a-t-il souligné.

Selon le directeur, l'un des principaux changements structurels concerne la décentralisation du processus d'agrément des centres de formation professionnelle privés. Auparavant centralisée à Luanda, cette procédure est désormais gérée directement par les services provinciaux de l'INEFOP, l'autorité centrale n'étant responsable que de la signature finale.

Il a expliqué que cette mesure garantissait l'autonomie des provinces et favorisait l'émergence de 2 400 centres de formation privés agréés à travers le pays, qui travaillent en complémentarité avec le réseau public.

Modernisation des services

Pour lutter contre la recherche informelle d'emploi, notamment le dépôt de CV sur les chantiers, il a précisé que l'INEFOP a mis en oeuvre un programme stratégique de revitalisation des centres et services pour l'emploi, prévoyant la requalification de plus de 700 structures, dont les Centres locaux pour l'entrepreneuriat et les services de l'emploi (CLESE).

Il a révélé que les actions de l'institution reposent sur la simplification des procédures, le renforcement des compétences des techniciens de maintenance et la mise en place du portail « INEFOP 360 », conçu pour centraliser les offres d'emploi des entreprises et les besoins des jeunes.

S'appuyant sur une étude critique réalisée en 2022/2023, en partenariat avec la Banque mondiale, intitulée « Pour des emplois de qualité en Angola : opportunités et défis », il a souligné que l'institut avait constaté un manque d'expérience professionnelle, une faible coordination entre les organismes publics et l'exclusion des jeunes en milieu rural.

Il a mentionné que pour surmonter ces obstacles, le programme Jovem+ a été structuré et financé par une ligne de crédit de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce programme vise à mettre en oeuvre 50 000 stages professionnels dans les secteurs formel et informel d'ici 2030.

« Dans un premier temps, deux mille places sont disponibles, déjà réservées par des entreprises. Ces places sont assorties de subventions mensuelles garanties, allant de 75 000 à 85 000 kwanzas, en fonction des qualifications et de la complexité du poste, pour une durée de stage de trois à six mois », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que les stages bénéficieront d'une assurance accident, d'un suivi par des tuteurs et des mentors de l'INEFOP, et sont ouverts à toute personne ayant achevé des études secondaires, supérieures ou une formation professionnelle dans un établissement national.

Le responsable a conseillé aux personnes intéressées de s'inscrire sur le site web www.inefop.gov.ao, dans les centres INEFOP ou auprès des bureaux municipaux et provinciaux de développement intégré.

Après leur inscription, a-t-il poursuivi, les candidats suivront une semaine de formation aux compétences transversales avant de passer des entretiens de sélection directement dans les entreprises. La deuxième phase, prévue pour octobre, offrira deux mille stages supplémentaires à partir de novembre.

Le programme prévoit également une couverture nationale, avec une attention particulière portée au corridor de Lobito, l'inclusion des minorités ethnolinguistiques et l'extension des stages au secteur informel, notamment aux maîtres tailleurs, mécaniciens et autres artisans.

Il a assuré que le plan d'action de l'INEFOP à l'horizon 2030 est conforme à la Constitution de la République, au Plan national de développement (PND - axé sur le Programme 17 pour le développement du capital humain) et à l'Agenda national pour l'emploi, soutenu par le Fonds national pour l'emploi de l'Angola (FUNEA).