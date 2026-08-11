Afrique Centrale: Congo-Oubangui - Promouvoir les produits du terroir à la Gfac

Au quatrième jour de la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo (Gfac) consacré au département Congo-Oubangui, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a échangé avec les producteurs, exposants et commerçants. Elle les a exhortés à jouer pleinement leur partition dans la production agro-pastorale et la sécurité alimentaire du pays.

La ronde des stands effectuée par la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault avait pour objectif d'échanger avec les exposants, producteurs et commerçants tout en saluant l'offre agricole et halieutique qu'ils ont présentée. Plusieurs d'entre eux ont formulé des suggestions afin d'améliorer les prochaines éditions, tout en saluant l'engouement croissant des Congolais pour les denrées alimentaires locales.

Sur le stand du Congo-Oubangui, le directeur départemental de l'Agriculture, Mouaba Ndokadiki, a expliqué à la ministre les raisons du retard de sa délégation lors du lancement de la foire. Il a présenté les produits exposés par son département, évoquant les conditions de commercialisation et l'évolution des ventes. Il s'est réjoui, par ailleurs, de l'attention que la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault a accordée aux préoccupations des exposants.

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Dans son message, la ministre a indiqué que sa visite lui a permis de découvrir les productions des différents départements du Congo. Elle a encouragé les producteurs et tous ceux qui contribuent à nourrir la population, saluant l'initiative de la Gfac qui permet à chaque département de présenter ses spécificités.

La ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault a loué les efforts fournis par les producteurs du Congo-Oubangui d'arriver à la foire, en dépit du fait que leur stand était fermé le jour de l'ouverture à cause du retard qu'ils ont accusé. Elle les a recommandés de mettre davantage en valeur les produits spécifiques à leur département lors des prochaines éditions.

Cette visite s'inscrivait dans la dynamique de promotion du « Consommer local », de valorisation des productions des différents départements et de mise en lumière du potentiel agricole et halieutique du Congo. Elle contribuait également au renforcement des échanges entre autorités publiques et producteurs, et à la connaissance mutuelle des richesses du pays.