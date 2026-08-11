Congo-Brazzaville: Musique religieuse - Des louanges en perspective à Pointe-Noire

11 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hervé Brice Mampouya

Le 6 septembre au terrain Russie sport, sera organisé le Grand concert « Najoth » qui réunira au tour de Précis Missouemé plusieurs autres artistes gospel pour magnifier la puissance divine.

A l'initiative du ministère Champ d'Elisée Ministries, le concert baptisé « Najoth » sera la plus grande célébration spirituelle de ces grandes vacances dans la ville océane. Il sera un moment de célébration, de transformation et de visitation de la présence divine par la chanson.

Autour de Précis Missouémé, l'artiste hote, plusieurs autres chantres et serviteurs seront présents pour rendre grâce au Très Haut. Ce sont les artistes gospel David Ndinga, Roly Mabiala, Steven Malanda, Pierfide Kunda, Ado Bambi (Congo), Moise Ilunga (République démocratique du Congo).

Ce concert sera également un grand moment de louange à Dieu ainsi que de prière, d'adoration et d'édification.

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