Gabon: Franceville - Après le compte rendu parlementaire du 8 août, les quatre Députés passent au contrôle de terrain

De la reddition des comptes au contrôle de l'action publique, les quatre députés de la commune de Franceville inscrivent leur démarche dans une dynamique de proximité, de responsabilité et de suivi des projets engagés par l'État.

8 août 2026 : les députés rendent compte de leur action

Le samedi 8 août 2026, les quatre députés de la commune de Franceville ont organisé, à la salle de conférence Marcel Sandougou, un compte rendu parlementaire consacré à leur activité au cours de la première session parlementaire de l'année 2026, ouverte le 2 mars et clôturée le 30 juin.

Cette rencontre revêtait une importance particulière. Issus de sensibilités politiques différentes, les quatre parlementaires ont fait le choix de présenter collectivement aux populations le travail accompli au sein de l'Assemblée nationale.

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Autorités administratives, élus locaux, représentants du secteur privé, acteurs de la société civile et citoyens des quatre arrondissements ont ainsi été conviés à prendre connaissance des principaux travaux parlementaires et des actions menées au cours de cette session.

Au-delà de la présentation du bilan parlementaire, cette rencontre a permis de réaffirmer un principe essentiel : le député ne se contente pas de représenter les populations à l'Assemblée nationale ; il leur doit également des comptes sur l'exercice de son mandat.

Mais pour les quatre élus, rendre compte ne pouvait constituer une fin en soi.

Deux jours plus tard, ils sont donc passés de la parole à l'action.

10 août 2026 : de la reddition des comptes au contrôle de terrain

Ce lundi 10 août 2026, les quatre députés de la commune de Franceville ont effectué une descente de terrain dans les quatre arrondissements de la ville.

L'Honorable Justine Judith Lekogo, députée du deuxième arrondissement, a pris part à cette mission aux côtés de ses trois collègues représentant respectivement les premier, troisième et quatrième arrondissements.

L'objectif était clair : constater l'état d'avancement des projets publics, apprécier les éventuelles difficultés rencontrées sur les différents chantiers et recueillir les informations nécessaires à l'exercice du contrôle parlementaire.

Au cours de cette tournée, les parlementaires ont visité plusieurs infrastructures et projets structurants dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, du tourisme, du commerce et des infrastructures publiques.

La délégation s'est notamment rendue au Centre Hospitalier Universitaire de Franceville, dont le niveau d'avancement est estimé à environ 70%, ainsi qu'au marché de Mingara, où les travaux sont à un stade très avancé.

Les députés ont également visité les 200 logements sociaux situés à proximité de la Foire Municipale, dont la première phase affiche environ 80 % d'avancement, ainsi que la Foire Municipale de Franceville, déjà livrée et fonctionnelle.

La tournée s'est poursuivie au niveau des immeubles situés à proximité de la Place des Fêtes au premier arrondissement, du futur marché du deuxième arrondissement, dont les travaux ont récemment démarré, ainsi que du l'hôtel Leconi Palace, dont les travaux de rénovation dépassent 80 % d'exécution.

Dans le secteur éducatif, les parlementaires ont également inspecté les travaux de rénovation et d'agrandissement du Lycée Eugène Marcel Amogho, ainsi que ceux du nouveau Lycée d'Excellence, dont le niveau d'exécution est estimé à près de 90 %.

La mission a également permis de constater l'état d'avancement de plusieurs travaux routiers et d'autres équipements publics réalisés ou en cours de réalisation dans les différents arrondissements.

Des constats de terrain pour identifier les difficultés

Cette mission ne s'est pas limitée à une simple visite des infrastructures.

Sur les différents sites, les quatre députés ont échangé directement avec les responsables des chantiers afin de mieux comprendre les difficultés susceptibles d'affecter l'exécution des projets.

Plusieurs contraintes ont notamment été évoquées, parmi lesquelles l'acheminement des matériaux et des équipements vers Franceville, les délais douaniers pour certains matériels provenant de l'extérieur du pays, ainsi que les difficultés liées au transport et à l'état des routes.

Les problématiques relatives à l'eau et à l'électricité ont également été abordées sur certains sites.

Les parlementaires ont, par ailleurs, constaté que certains projets avaient connu des interruptions ou des ralentissements, notamment en raison de contraintes liées à la disponibilité du matériel ou au financement.

Ces échanges ont permis d'aller au-delà du simple constat et de recueillir des éléments concrets destinés à alimenter le suivi parlementaire des différents projets.

Des recommandations pour accélérer l'achèvement des projets

À l'issue de cette mission, les quatre députés entendent désormais traduire les constats effectués sur le terrain en recommandations concrètes.

Les informations recueillies auprès des responsables des différents projets seront consolidées afin d'identifier les principaux points de blocage et de les porter à l'attention des administrations et services compétents.

L'objectif est de contribuer à la levée des contraintes qui ralentissent certains chantiers et de favoriser leur achèvement ainsi que leur mise en service effective au bénéfice des populations.

Le contrôle parlementaire ne consiste donc pas seulement à constater. Il implique également d'écouter, d'évaluer, d'alerter

, d'interpeller, de formuler des recommandations et d'assurer le suivi.

Prochaine étape : des visites de proximité dans chaque arrondissement

Cette première mission commune dans les quatre arrondissements marque également le début d'une nouvelle phase de proximité.

À présent, chacun des quatre députés pourra programmer des visites de proximité dans son arrondissement, afin de poursuivre le dialogue avec les populations et d'assurer un suivi régulier des réalités locales.

Ces visites auront notamment pour objectif d'écouter les préoccupations des habitants, de constater les difficultés rencontrées dans les quartiers, de suivre l'évolution des projets et de porter les attentes des citoyens auprès des autorités et administrations compétentes.

Pour l'Honorable Justine Judith Lekogo et ses trois collègues, cette démarche traduit une conception exigeante du mandat parlementaire : être présent à l'Assemblée nationale pour légiférer et contrôler, mais également être présent sur le terrain pour écouter, constater, rendre compte et agir.

Ainsi, après le 8 août, consacré à la reddition des comptes, le 10 août aura marqué le passage au contrôle de terrain.

La prochaine étape sera celle de la proximité, au coeur des quartiers et dans chacun des quatre arrondissements de Franceville.

Une dynamique qui repose sur une conviction simple : le mandat parlementaire ne s'arrête pas à l'hémicycle. Il se poursuit sur le terrain, au contact des populations et au plus près de leurs réalités.