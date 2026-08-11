Afrique Centrale: Coopération - Nouveau tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou N'Guesso

11 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Arrivé le 10 août à Brazzaville à bord d'un yacht battant pavillon de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à son débarquement par le vice-Premier ministre, Jean-Jacques Bouya. Après un bref entretien au salon d'honneur, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à la résidence présidentielle du Plateau, où il a été reçu par son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso.

Ce nouveau tête-à-tête entre les deux chefs d'État témoigne la volonté de Brazzaville et de Kinshasa de consolider leurs relations de coopération, fondées sur des liens historiques et géographiques étroits. Les échanges ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que sur plusieurs questions d'intérêt régional.

Cette rencontre intervient également dans la perspective de préserver les liens historiques entre les deux capitales, séparées par le Pool Malebo, et de donner un nouvel élan à la coopération entre les deux Congo.

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