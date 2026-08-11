Soudan: Général Jaber préside la réunion de commission nationale de coordination avec l'ONU

11 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du conseil de souveraineté transitoire, général Ibrahim Jaber, a présidé la réunion de la Haute Commission nationale de coordination avec Nations Unies, en présence de plusieurs ministres et représentants des institutions concernées de l'Etat.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a déclaré à la presse que la réunion a discuté plusieurs questions liées aux activités des Nations Unies, notamment la poursuite des préparatifs par les autorités compétentes en vue de la participation du Soudan aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Salem a ajouté que la réunion a examiné les exigences relatives à la résolution (1591), soulignant le suivi par les parties concernées du rapport de la commission d'experts à cet égard.

Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que la commission a émis des recommandations importantes, susceptibles de définir la voie à suivre sur les niveaux régional et international, de manière à renforcer la position du Soudan vis-à-vis des questions présentées à l'ONU.

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L'ambassadeur Salem a souligné que cette initiative diplomatique s'inscrivait en parfaite coordination avec les opérations menées sur le terrain par les forces armées, les forces de soutien et les forces conjointes.

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