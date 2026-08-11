Soudan: L'ambassadeur du Soudan à Tokyo s'entretient avec une délégation de Société Japonaise sur des projets de reconstruction

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan au Japon, Al-Reeh Haidoub, a reçu lundi au siège de l'ambassade à Tokyo une délégation de haut niveau de la société japonaise Trust Engineering Partners, présidée par son PDG, M. Tomonori Takeda, en présence de la deuxième secrétaire de la mission, Basmala Montasser.

La rencontre a discuté les moyens de coopération mutuelle et les projets de la société pour la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets de développement et vitaux au Soudan, que la société prévoit de réaliser par un financement direct du gouvernement japonais et sous la supervision du ministère japonais des Affaires étrangères, dans le cadre du soutien aux efforts de coopération internationale et la contribution à la reconstruction.

Les deux côtés ont souligné, à l'issue de la rencontre, l'importance de poursuivre la coordination et la consultation pour suivre les pas de la mise en oeuvre réelle des projets.