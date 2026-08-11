Soudan: Le Premier ministre discute avec la commissaire de l'aide humanitaire l'acheminement des convois d'aide aux citoyens dans les zones libérées

11 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a rencontré lundi à Khartoum la commissaire générale de l'aide humanitaire, Mme Salwa Adam Bania.

La réunion a porté sur les efforts déployés par la Commission de l'aide humanitaire pour gérer le dossier des personnes déplacées et recenser leur nombre et leurs besoins.

La réunion a souligné la nécessité d'acheminer des convois d'aide et de soutien aux citoyens conformément à la cartographie des besoins, en mettant l'accent sur les zones récemment libérées de l'emprise de la milice rebelle terroriste du Soutien.

La rencontre a également porté sur les efforts de la Commission à passer de la phase d'urgence à celle de relèvement et à faire passer les personnes déplacées des bénéficiaires de l'aide au statut de producteurs à travers des projets productifs.

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