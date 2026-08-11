Soudan: Le Premier ministre discute avec la commissaire de l'aide humanitaire l'acheminement des convois d'aide aux citoyens dans les zones libérées

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a rencontré lundi à Khartoum la commissaire générale de l'aide humanitaire, Mme Salwa Adam Bania.

La réunion a porté sur les efforts déployés par la Commission de l'aide humanitaire pour gérer le dossier des personnes déplacées et recenser leur nombre et leurs besoins.

La réunion a souligné la nécessité d'acheminer des convois d'aide et de soutien aux citoyens conformément à la cartographie des besoins, en mettant l'accent sur les zones récemment libérées de l'emprise de la milice rebelle terroriste du Soutien.

La rencontre a également porté sur les efforts de la Commission à passer de la phase d'urgence à celle de relèvement et à faire passer les personnes déplacées des bénéficiaires de l'aide au statut de producteurs à travers des projets productifs.