Maroc: Listes d'attente du Concours national commun - Autant attendre Godot

Pourquoi ne pas mettre en place un dispositif permettant de redistribuer les places vacantes aux étudiants qui les méritent, plutôt que de les laisser inutilisées?, s'interrogent les auteurs de l'appel

Après les différentes phases d'affectation et de mobilité, des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) tirent la sonnette d'alarme sur le devenir de plusieurs places du Concours National Commun (CNC) qui, selon eux, resteraient vacantes alors que des candidats classés juste après les derniers admis pourraient encore en bénéficier. Ils demandent la création d'une liste d'attente nationale et, à défaut, l'instauration d'une nouvelle phase de mobilité pour réattribuer les places libérées.

Le constat dressé par ces étudiants est simple : des places existent, des candidats sont en attente, mais aucun mécanisme ne permettrait de faire automatiquement le lien entre les deux. Une situation qu'ils jugent difficilement compréhensible au regard des efforts consentis par les élèves des CPGE pendant deux années de préparation intensive aux concours d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs.

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Chaque année, après les différentes étapes d'affectation et de choix, certains candidats admis dans des établissements marocains finissent en effet par renoncer à leur place. Le phénomène serait notamment lié à l'attente des résultats des concours et procédures d'admission des écoles françaises. Certains étudiants préfèrent finalement poursuivre leur parcours à l'étranger, mais leur désistement peut intervenir alors que les principales phases de mobilité sont déjà achevées. Résultat : des places qui auraient pu profiter à d'autres candidats risquent de rester inexploitées.

C'est précisément ce mécanisme que les étudiants veulent voir changer. Dans leur appel adressé aux médias et aux responsables concernés, ils réclament la mise en place d'un dispositif national permettant de récupérer les places abandonnées et de les proposer aux candidats suivants dans le classement.

«Pourquoi ne pas mettre en place un dispositif permettant de redistribuer les places vacantes aux étudiants qui les méritent, plutôt que de les laisser inutilisées ?», s'interrogent-ils.

Les auteurs de l'appel insistent toutefois sur un point : leur revendication ne vise pas à remettre en cause les admissions déjà prononcées ni à priver les étudiants admis de leurs droits. Il s'agit, selon eux, de gérer les désistements intervenant après les phases de mobilité et d'offrir une seconde chance aux candidats immédiatement placés derrière les derniers bénéficiaires.

Parmi les propositions avancées figure ainsi la création d'une liste d'attente nationale, activée une fois les différentes phases de mobilité achevées. Chaque place officiellement libérée pourrait alors être attribuée au candidat suivant, selon son classement et dans le respect des règles d'affectation.

Les étudiants évoquent également la possibilité d'instaurer une «Mobilité 3», exclusivement consacrée aux places devenues vacantes à la suite des désistements.

Le CNC au coeur des interrogations sur la transparence

La contestation ne porte cependant pas uniquement sur les places vacantes. Les étudiants soulèvent également des questions relatives à la transparence des résultats du CNC.

Après deux années de formation exigeante au sein des différents centres de CPGE du Royaume, les étudiants se retrouvent confrontés à plusieurs concours déterminants pour la suite de leur parcours. Le CNC constitue, dans ce dispositif, une étape particulièrement décisive.

Or, la publication des résultats se limiterait essentiellement aux noms et aux classements des candidats, sans communication détaillée des notes obtenues aux épreuves écrites et orales.

Une situation qui alimente les interrogations de certains candidats sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'affectation. Pour ces étudiants, la transparence ne devrait pas s'arrêter au classement final : elle devrait également permettre aux candidats de connaître précisément leur résultat et leur position dans le processus de sélection.