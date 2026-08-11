Maroc: Août, le mois où les vacances se terminent avant l'heure

Pendant que les stations de villégiature du Royaume, du littoral aux montagnes, affichent complet, des millions de familles marocaines ont déjà quitté mentalement l'été pour entrer dans la comptabilité de septembre. Il suffit parfois d'un simple calendrier pour comprendre qu'un pays peut vivre deux saisons à la fois : celle des vacances qui s'achèvent et celle de la rentrée qui commence avant l'heure.

Au Maroc, le mois d'août possède cette étrange singularité. Les plages débordent de parasols, les stations balnéaires font le plein, les cafés prolongent leurs soirées jusqu'au bout de la nuit, et les routes vers le littoral rappellent chaque week-end que l'été n'a pas dit son dernier mot. A première vue, il règne encore en maître. Les chiffres lui donnent d'ailleurs raison : la fréquentation des Marocains dans le tourisme national progresse depuis vingt ans à un rythme supérieur à celui du tourisme international, au point qu'en plein mois d'août, il devient difficile de trouver une offre disponible dans les destinations balnéaires.

Cette année, le Royaume dispose de 7,74 millions de sièges aériens internationaux pour l'été, soit 13 % de plus que l'année précédente. Cet afflux nourrit l'effervescence estivale et stimule aussi les déplacements intérieurs, mais il ne gomme pas la prudence des ménages. Les professionnels décrivent un marché plus attentif au prix, fait d'arbitrages budgétaires et de décisions prises au dernier moment. Même en pleine saison, l'insouciance a ses limites.

Derrière les portes des maisons, pourtant, le décor a déjà changé. Sur la table du salon, les brochures de vacances cèdent la place aux listes de fournitures scolaires. Les conversations ne portent plus seulement sur la prochaine escapade, mais sur le prix des cartables, des cahiers, des abonnements de transport ou des loyers étudiants. Les vacances n'ont pas officiellement pris fin que la rentrée s'est déjà installée dans les esprits. Cette année, le 7 septembre c'est le jour où plus de huit millions d'élèves marocains reprendront le chemin de l'école.

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Le compte à rebours silencieux

Le phénomène est devenu presque une tradition. Au fur et à mesure qu'août avance, les familles consultent moins les prévisions météo que l'état de leur compte bancaire : chaque journée de détente rapproche d'une série de dépenses connues par coeur. Cartables, livres, chaussures, cahiers, frais d'inscription, transport scolaire, logement, caution ou ordinateur sont devenus presque aussi indispensables que les manuels.

L'écart se creuse surtout selon le type d'établissement. Dans le public, la facture reste contenue : le coût des livres scolaires y demeure stable, avec une moyenne généralement comprise entre 400 et 500 dirhams. Dans le privé, elle grimpe vite, portée par les manuels importés ; certains rapports évoquent une moyenne dépassant les 4.000 dirhams par enfant. Conscient de cette pression, le ministère de l'Éducation nationale a adressé fin juin une note aux académies pour encadrer la rentrée et interdire aux établissements d'imposer des fournitures non essentielles.

Le mois d'août se mue ainsi en une curieuse période de transition, où l'on profite encore du soleil tout en anticipant déjà la facture de septembre. Le commerce, lui, a parfaitement intégré cette mécanique : dans les grandes surfaces, les rayons scolaires fleurissent alors que les maillots de bain n'ont pas quitté les cintres, les cartables côtoient les bouées, les trousses s'installent entre glacières et ventilateurs. Le calendrier commercial, lui, ne prend jamais de vacances.

Une véritable saison économique

Il fut un temps où la rentrée n'était qu'une date. Elle est devenue une saison économique à part entière. Dès fin juillet, les vitrines changent de visage, les campagnes publicitaires rivalisant d'imagination pour convaincre les parents que la réussite scolaire commence avec le dernier sac à dos ou les cahiers estampillés du héros préféré des enfants.

En quelques semaines gravite désormais toute une économie, papeteries, prêt-à-porter, librairies, transporteurs, plateformes en ligne, établissements privés. Chacun préparant septembre comme d'autres préparent les fêtes de fin d'année. Période stratégique pour les commerçants, elle vire souvent, pour les familles, à la course contre la montre et contre le portefeuille. La rentrée n'est plus seulement une reprise scolaire : c'est un rendez-vous économique dont chacun connaît la date, mais rarement le coût final.

Le mois des additions

Pour beaucoup de ménages, août ressemble au mois où toutes les dépenses se donnent rendez-vous. Les vacances représentent déjà un effort financier conséquent : déplacements, repas à l'extérieur, loisirs des enfants, carburant suffisent à déséquilibrer un budget préparé des mois à l'avance. A peine les valises refermées, une nouvelle série de dépenses attend derrière la porte. Les vacances ressemblent ainsi à une parenthèse coincée entre deux vagues de dépenses obligatoires, l'été d'un côté, la rentrée de l'autre. Entre les deux, le portefeuille ne connaît aucun congé.

Cette anticipation raconte aussi quelque chose de notre société. Les parents investissent dans l'école avec une conviction admirable : derrière chaque cartable, un projet de vie; derrière chaque cahier, une espérance. La rentrée dépasse depuis longtemps le simple achat de fournitures. Elle concentre les attentes, les ambitions et parfois les inquiétudes de toute une famille. C'est sans doute ce qui explique pourquoi les Marocains acceptent si souvent ces efforts sans jamais renoncer à l'essentiel.

Et pourtant, les plages restent pleines, les terrasses affichent complet, les enfants jouent encore comme si septembre n'existait pas. Les familles prolongent les soirées d'été comme pour retarder l'inévitable. Le calendrier avance ; le coeur, lui, résiste. C'est sans doute le paradoxe le plus marocain de cette période. Ici, les deux saisons cohabitent plusieurs semaines : on réserve un logement étudiant entre deux baignades, on compare le prix des baskets avant de reprendre la route vers la plage, on prépare les cahiers en dégustant une glace face à l'océan.

Le grand retour des calculatrices

Il existe un moment que tous les parents connaissent : celui où les enfants parlent encore de baignades tandis que les adultes ressortent discrètement leur calculatrice. On compare les prix, on attend les promotions, on réutilise le cartable encore en bon état, on échange manuels et vêtements entre voisins ou cousins. Le fameux « on verra le mois prochain » est devenu, lui aussi, une institution nationale. Ces petits arrangements racontent moins des privations qu'une remarquable capacité d'adaptation.

Août est devenu, sans que personne ne l'ait vraiment décrété, le mois où le pays tout entier change doucement de rythme. C'est une transition silencieuse, où l'insouciance de l'été cède peu à peu la place aux responsabilités de la rentrée. Sans défilé, sans fanfare et sans ruban à couper. A voir l'énergie déployée chaque année par les enseignes commerciales, on pourrait presque croire que la rentrée est devenue, elle aussi, un grand chantier national. Avec cette différence : ici, les travaux commencent toujours avant le premier coup de cloche.