Maroc: Casablanca/Aïn Chock - Focus sur le rôle des MRE dans l'accompagnement des chantiers du Maroc 2030

Le rôle des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans l'accompagnement des chantiers stratégiques et de développement engagés par le Royaume à l'horizon 2030 a été mis en avant, lundi à Casablanca, lors d'une rencontre de communication organisée à la Préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock à l'occasion de la Journée nationale des MRE.

Placée sous le thème « Les Marocains résidant à l'étranger au service des chantiers du Maroc 2030 », cette rencontre, présidée par le gouverneur de la Préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock, Bouchra Berradi, a réuni des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, des élus, ainsi que des représentants des services administratifs et sécuritaires, des chambres professionnelles, du secteur privé et de la société civile.

S'exprimant à cette occasion, Mme Berradi a souligné que les Marocains du monde, forts de leurs compétences et expertises scientifiques, professionnelles et économiques, constituent un atout stratégique pour accompagner la dynamique de développement du Royaume et renforcer son rayonnement aux niveaux régional et international.

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Elle a relevé que les chantiers engagés par le Maroc à l'horizon 2030 offrent de nouvelles perspectives pour mobiliser davantage les compétences établies à l'étranger, notamment dans les domaines de l'investissement, des infrastructures, de la transformation numérique, de la transition énergétique, de la recherche scientifique, de l'innovation et du développement durable.

Elle a, dans ce sens, appelé les différents services concernés à renforcer les mécanismes de communication et d'accompagnement des MRE et à multiplier les rencontres et activités à caractère culturel, économique et scientifique, de manière à mieux cerner leurs attentes et à favoriser leur implication dans les projets nationaux de développement.

Mme Berradi a également rappelé que les services de la Préfecture assurent, en coordination avec les différentes administrations et les services sécuritaires concernés, le suivi des affaires des MRE en vue de faciliter leur séjour et le traitement de leurs dossiers dans de bonnes conditions.

Cette rencontre a, par ailleurs, donné lieu à un échange ouvert entre les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger et les représentants des différents services administratifs. Les MRE présents ont fait part de leur volonté de contribuer activement au développement du Royaume et à ses chantiers stratégiques, tout en soulevant certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés et en formulant des propositions pour y remédier.

À cet égard, les autorités préfectorales ont réaffirmé la mobilisation des services concernés pour répondre aux attentes des MRE, appelant à maintenir une communication permanente avec eux et à poursuivre les efforts destinés à faciliter leurs démarches.

La rencontre a également été marquée par la mise en place de plusieurs stands animés par des institutions et services administratifs et techniques, permettant de présenter aux MRE les prestations et les facilités mises à leur disposition.