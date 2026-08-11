Sénégal: Production d'oeufs à couver - Le Fonstab et la Bnde inaugurent la première unité industrielle à Taïba Ndiaye

Le Fonds d'appui à la stabulation (Fonstab) et la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) ont procédé, le 7 août dernier, à l'inauguration officielle de l'unité industrielle de production d'oeufs à couver (Oac) de la société Avvite-X Sarl.

«D'un coût global de 969 050 521 FCFA, financé à hauteur de 50 % par le Fonstab, 40 % par la Bnde et 10 % par le promoteur, ce projet constitue la première unité industrielle moderne de reproducteurs avicoles portée par des acteurs sénégalais dans ce segment. Il vise à réduire la dépendance du pays aux importations d'oeufs à couver, qui couvrent aujourd'hui près de 90 % des besoins nationaux pour une facture annuelle estimée à 20 milliards de FCFA », renseigne un communiqué de presse.

Installée à Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane, précise la même source, l'unité repose sur un noyau initial de 5 500 femelles et 850 mâles reproducteurs.

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«Les oeufs à couver produits seront commercialisés auprès des couvoirs nationaux pour la production de poussins d'un jour destinés aux élevages de poulets de chair. La production, en montée en charge progressive, devrait atteindre 3 150 000 oeufs à couver par an à partir de la quatrième année d'exploitation, pour une moyenne de 2 205 000 oeufs à couver par an sur les cinq premières années », détaille le communiqué.

Au-delà du soutien à une entreprise, cette opération constitue pour le Fonstab et la Bnde un projet pilote à vocation démonstrative. Elle doit permettre d'établir la faisabilité technique, économique et financière de la production locale d'oeufs à couver, de rassurer les institutions financières sur la viabilité de cette activité et d'inciter d'autres investisseurs privés à s'engager dans ce segment stratégique de la chaîne de valeur avicole.

« Ce projet illustre la capacité du secteur privé national à investir dans des segments stratégiques et jusqu'ici dominés par les importations. C'est un signal fort adressé à tous les investisseurs qui souhaitent s'engager pour la souveraineté alimentaire du Sénégal », a déclaré l'Administratrice du Fonstab Mme Diouf Fatimata Bakhoum .

« La Bnde réaffirme son engagement à accompagner, aux côtés du Fonstab, les projets structurants qui renforcent la résilience de nos filières agricoles et animales », a indiqué le Directeur général adjoint de la Bnde, Birama Ndiaye.

«J'appelle les opérateurs économiques nationaux, les professionnels de l'aviculture et les investisseurs à s'engager davantage dans la production locale d'oeufs à couver et dans les autres maillons stratégiques de la chaîne de valeurs ..... L'Etat ne peut, à lui seul, porter l'ensemble des investissements nécessaires au développement de cette filière. Son rôle est de créer les conditions favorables, de faciliter l'accès au financement, d'accompagner les initiatives crédibles et de veiller au respect des normes. Le secteur privé doit pour sa part saisir les opportunités mobiliser ses ressources et investir dans la production », a déclaré le ministre chargé de l'Elevage, Ousmane Diagne.