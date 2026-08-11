Sénégal: Ziguinchor abrite, mardi, une réunion de planification sur les patrouilles transfrontalières entre le pays et la Guinée Bissau

10 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Une réunion conjointe de planification des patrouilles transfrontalières, dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre la République du Sénégal et celle de Guinée-Bissau, s'ouvre, mardi à Ziguinchor (sud) pour une durée de trois jours, selon un communiqué de la Zone militaire n°5.

La source précise que cette activité va réunir les représentants des Forces de défense et de sécurité des deux pays, sous la présidence du gouverneur de la région Mor Talla Tine.

Elle vise, selon le document à "renforcer la coordination et la coopération opérationnelles entre les structures chargées de la sécurisation de la frontière commune".

Le texte informe qu'un procès-verbal sera signé à la fin de la réunion, jeudi.

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