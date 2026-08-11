Sénégal: Afrobasket masculin U18 2026 - Le pays termine deuxième du groupe C après sa défaite face au Cameroun (46-49)

Dakar — L'équipe nationale de basket des moins de 18 ans du Sénégal a terminé deuxième du groupe C à l'issue de la dernière journée de la phase de poules de l'Afrobasket de la catégorie, en s'inclinant devant le Cameroun (49-46), lundi, à Treichville (Abidjan).

Le Sénégal était déjà qualifié pour les quarts de finale avant cette rencontre.

Les Camerounais, qui étaient à égalité avec les Sénégalais à la pause (28-28), ont confirmé leur avantage au terme d'une rencontre serrée. Ils ont remporté le premier quart-temps (12-8), avant de voir les Sénégalais réagir dans le deuxième (10-12).

Le Sénégal a encore remporté le troisième quart-temps (15-16), mais le Cameroun a résisté dans la dernière période (13-8) pour préserver un avantage de trois points au coup de sifflet final (49-46).

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Avec cette victoire, le Cameroun boucle la phase de groupes avec trois succès en trois matches, soit six points, et occupe la première place du groupe C.

Le Sénégal termine deuxième avec deux victoires et une défaite, pour un total de cinq points. La Tunisie, troisième avec quatre points (une victoire et deux défaites), et le Rwanda, quatrième avec trois points, complètent le classement.

Le Cameroun et le Sénégal sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale de l'Afrobasket U18, où ils rejoindront la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Mali, Madagascar, l'Égypte et la Tunisie.

Les affiches des quarts de finale seront bientôt connues.