Sénégal: 'Médina zéro échec' - Moustapha Guirassy salue la mobilisation communautaire en faveur de la réussite scolaire

Dakar — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a salué, dimanche, la mobilisation communautaire en faveur de la réussite scolaire, à l'occasion de la septième édition de la graduation du programme "Médina zéro échec".

"C'est impressionnant de voir quelqu'un donner sans compter", a dit le ministre, soulignant l'engagement personnel de Abdourahmane Diallo, initiateur de Médina zéro échec, à travers l'association citoyenne Nouvelle orientation unitaire de la Médina (NOUM), "malgré des moyens limités".

Selon Moustapha Guirassy, "l'éducation doit dépasser le stade des discours pour devenir une véritable conviction traduite par des actions concrètes".

Il a estimé que la transformation du Sénégal devait passer par l'éducation.

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Moustapha Guirassy a également appelé les Sénégalais à réorienter leurs efforts communautaires vers l'éducation et la formation des enfants, estimant que le savoir occupe une place centrale dans les valeurs religieuses et sociales.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur une conception de l'excellence qui ne se limite pas aux performances scolaires. Il a cité notamment la discipline, le travail, la générosité, la résilience et le sens des responsabilités parmi les valeurs indispensables à la réussite.

"L'excellence ne peut pas être scolaire", a-t-il soutenu, appelant les jeunes à développer également leur capacité à observer leur environnement, à faire preuve d'empathie et à mettre leurs compétences au service de la collectivité.

Pour sa part, le secrétaire général de la Nouvelle orientation unitaire de la Médina, Khadim Kane, a présenté "Médina zéro échec" comme une initiative communautaire destinée à accompagner les élèves des classes d'examen dans leur parcours scolaire.

Le programme organise des cours de renforcement au profit des élèves de CM2, de troisième et de terminale et récompense, à l'issue de chaque édition, les meilleurs élèves de ces différents niveaux.

M. Kane a souligné que l'initiative repose sur la conviction qu'une communauté qui investit dans son école contribue directement à préparer son avenir.

"Lorsqu'une nation investit dans son école, elle investit dans son avenir. L'école constitue à la fois un espace d'apprentissage, de formation des consciences et de construction de la citoyenneté", a-t-il déclaré.

Il a invité les lauréats à considérer leur réussite comme un point de départ et à mettre leurs connaissances au service de leur communauté, estimant "qu'une réussite qui ne profite qu'à soi-même demeure incomplète".

Le secrétaire général de NOUM a également adressé un message aux élèves n'ayant pas obtenu les résultats escomptés, les exhortant à ne pas assimiler une contre-performance scolaire à un échec personnel.

"Un examen mesure une performance à un moment donné. Il ne mesure ni votre intelligence, ni votre potentiel, ni la grandeur de votre avenir", a-t-il relevé.

La représentante des lauréats, Seynabou Ndong, a, de son côté, salué l'engagement des parents, enseignants, encadreurs, bénévoles et partenaires ayant contribué à l'accompagnement des élèves.

Elle a estimé que l'éducation consiste non seulement à transmettre des connaissances, mais également à développer la confiance, la persévérance et le sens de la responsabilité.

La septième édition de "Médina zéro échec" a été marquée par la remise de distinctions aux meilleurs élèves des classes d'examen (CM2, 3e et Terminale), dans une volonté de valoriser l'excellence scolaire et d'encourager la mobilisation de la communauté autour de l'éducation.