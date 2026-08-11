Sénégal: La Ligue Matam Slam veut faire du slam un outil de sensibilisation aux sujets tabous

Ogo — La Ligue Matam Slam ambitionne de faire du slam, un art poétique, un outil de sensibilisation et d'engagement citoyen pouvant contribuer à la lutte contre les maux sociaux qui affectent les communautés, a déclaré Rokhaya Diaw, dite Roxana, membre de cette association.

"À travers notre art, on peut lutter contre certaines injustices et sensibiliser les populations", a-t-elle dit, lundi, lors du lancement de la deuxième édition des "Vacances Slam", à Ogo, une commune de la région de Matam (nord).

Elle a indiqué que "la Ligue entend sensibiliser les populations, à travers cette édition sur "les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les violences basées sur le genre, le viol et l'abandon scolaire des jeunes filles".

Cette édition des " Vacances Slam " prévoit aussi l'organisation d'ateliers artistiques consacrés, notamment à l'écriture, à la déclamation et à la présence scénique, a-t-elle renseigné.

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Selon Rokhaya Diaw, ces sessions de formation vont permettre aux jeunes participants de renforcer leur confiance en eux et de développer leurs capacités d'expression.

Elle a expliqué que le but des "Vacances Slam" , est de donner vie aux rêves des jeunes passionnés de slam qui n'ont pas eu l'opportunité de participer à ce genre d'atelier, en organisant une tournée dans cinq à dix localités de la région de Matam.

Selon Mohamadou Coulibaly, représentant de la Ligue Matam Slam dans le département de Kanel (nord-Est), l'initiative vise à faire des jeunes de véritables acteurs du développement et des relais capables de porter des messages de sensibilisation au sein de leurs communautés.

À travers cette démarche, la Ligue Matam Slam entend ainsi mettre la pratique artistique au service de la sensibilisation sur les réalités sociales, tout en contribuant à l'insertion et à la réinsertion des jeunes filles.

La 2ème édition des "Vacances Slam" se déroule du 10 août au 30 septembre 2026. Cette tournée itinérante est organisée par la Ligue Matam Slam (LMS), en collaboration avec Debbo Art, Fulany Prod et le Centre culturel régional de Matam.