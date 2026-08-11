Sénégal: Tivaouane - Ibrahima Sy appelle à une mobilisation pour faire du nouvel hôpital un établissement 'performant et durable'

Tivaouane — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a appelé, lundi, à une mobilisation collective pour faire de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, ouvert le même jour, un établissement "performant et durable".

Pour M. Sy, l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy constitue une "réponse stratégique aux défis actuels du système de santé".

Le ministre a souligné que l'établissement participe au renforcement et à la modernisation de l'offre de soins, conformément à l'ambition de l'État de garantir un accès équitable à des soins de qualité.

"La santé, c'est le premier capital humain", a-t-il insisté, soulignant le lien étroit entre la santé des populations, la productivité et la croissance économique.

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Il a fait état d'un "retard médical" d'environ une décennie par rapport aux projections de la carte sanitaire, que le Sénégal s'attelle à résorber.

Le gouvernement prévoit, pour ce faire, de construire 100 centres de santé, cinq hôpitaux de niveau 1 et au moins quatre nouveaux hôpitaux de dimension comparable à celui de Tivaouane, a annoncé le ministre.

Le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, a annoncé la réservation d'une assiette foncière de 25 hectares, destinée à accueillir une université près du nouvel hôpital.

Ce projet a fait l'objet de démarches auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et a obtenu un "accord officiel", selon lui.

Il a revisité le long processus ayant abouti à la construction de cet hôpital, disant en avoir porté le plaidoyer à l'Assemblée nationale, alors qu'il était député.

Il a fallu près de deux ans de discussion avec les familles détentrices de droits fonciers sur le site où il est érigé, qui ont débouché sur un accord sur l'indemnisation et la cession du terrain, a raconté l'édile.

Le maire a par ailleurs plaidé auprès du ministre des Infrastructures pour le prolongement de la route goudronnée jusqu'à l'hôpital et son raccordement au coeur de ville, afin de désenclaver l'infrastructure et de la rendre plus accessible.

Le représentant du khalife général des Tidianes, Serigne Habib Sy Mansour Borom Daradji, a dans le même sillage que le ministre, invité les grandes entreprises implantées dans la zone de Tivaouane, notamment les Industries chimiques du Sénégal (ICS) et la Grande Côte Opérations (GCO), à accompagner davantage l'hôpital, à travers leurs programmes de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

Il a également insisté sur la nécessité de garantir, dans la durée, la maintenance et l'entretien de cette infrastructure et de son important plateau technique.

Se réjouissant de l'ouverture de l'hôpital à l'approche du Gamou de Tivaouane, une période durant laquelle la ville accueille une forte affluence de fidèles, le marabout a salué l'engagement du président de la République, du gouvernement et des partenaires, pour la réalisation de cet établissement qui était une vieille doléance des populations de Tivaouane.

Serigne Habib Sy Mansour a plaidé pour que l'hôpital soit doté d'une unité de radiothérapie, jugée indispensable, pour améliorer la prise en charge des cancers dans la région.

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a relevé l'importance que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye accorde à l'opérationnalisation de cette infrastructure, avant le Gamou. Il a rappelé que le chef de l'Etat a insisté à plusieurs reprises, en Conseil des ministres, sur la nécessité de mettre l'établissement en service "dans les meilleurs délais et avant le Gamou".

M. Fall a indiqué que toutes les parties prenantes, notamment le FONSIS, les ministères de la Santé et des Infrastructures, ainsi que l'entreprise Ellipse ont travaillé ensemble pour mettre en marche la structure.

Il a demandé au FONSIS et à Ellipse de poursuivre la levée progressive des réserves restantes, en relation avec l'AGETIP, afin de garantir à l'hôpital les meilleures conditions de fonctionnement.