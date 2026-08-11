Sénégal: L'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy recevra ses premiers patients la semaine prochaine (Ministre)

Tivaouane — Le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane accueillera ses premiers patients dès la semaine prochaine, le temps pour l'équipe médicale de se familiariser avec les équipements, a annoncé lundi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy.

La mise en service progressive de cet hôpital a débuté le même jour.

Selon Ibrahima Sy, les premiers patients pourront être accueillis à partir de la semaine prochaine, conformément au plan de mise en service établi.

En compagnie du ministre des Infrastructures, Déthié Fall, Ibrahima Sy prenait part à une cérémonie marquant le début de la mise en service progressive du centre hospitalier de niveau 3.

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Le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, des représentants du khalife général des Tidianes, des responsables administratifs et techniques, ainsi que des dignitaires religieux et autres acteurs locaux, avait assisté à la cérémonie.

Selon le ministre, l'entreprise Ellipse, en charge des travaux, et le FONSIS, maître d'ouvrage délégué accompagneront le processus de prise en main de l'infrastructure.

Cette période doit permettre aux équipes de maîtriser le fonctionnement des équipements médicaux et de sécuriser la prise en charge des premiers patients, a dit le ministre de la Santé.

Selon lui, les partenaires techniques et le ministère poursuivront parallèlement la levée des dernières réserves, avant la pleine fonctionnalité de l'établissement.

Pour l'officiel, ces premiers pas du Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy d'une capacité de 300 lits marque une étape déterminante pour le renforcement de l'offre de soins dans la ville religieuse et au-delà.

M. Sy a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas encore d'une inauguration, mais bien d'une "mise en service progressive" et d'une prise en main de l'infrastructure.

"Il ne s'agit pas d'une inauguration", a-t-il insisté, en expliquant que les personnels de santé, les techniciens de l'entreprise Ellipse et les experts mobilisés par le maître d'ouvrage délégué doivent procéder, pendant une semaine, à la reconnaissance, à l'imprégnation et à l'immersion dans les différents espaces et équipements de l'hôpital.

L'inauguration officielle de l'hôpital par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, devra avoir lieu ultérieurement.

Le directeur général des établissements de santé, le docteur Fallou Niang, a expliqué que le démarrage progressif répond à une "exigence de qualité, de sécurité et de maîtrise des risques".

Une trentaine de services

Construit sur une superficie de six hectares, l'établissement comprend une trentaine de services, dont 25 médico-chirurgicaux et cinq services de soutien.

Il dispose notamment de pôles dédiés à l'imagerie médicale, au laboratoire, à la banque de sang, à la pharmacie, à la santé de la mère et de l'enfant, à la cardiologie, à l'oncologie, à la dialyse et aux grands brûlés.

L'établissement est appelé à jouer une fonction de référence régionale, notamment dans certaines spécialités nécessitant un plateau technique de haut niveau.

Le docteur Niang a annoncé le développement de partenariats avec l'université de Thiès et d'autres unités de formation et de recherches (UFR) en santé, afin de renforcer les missions de la nouvelle structure sanitaire dans ces domaines.

L'hôpital va démarrer avec 77 agents, dont 47 affectés par le ministère de la Santé et 30 mis à disposition par la mairie. Les effectifs seront progressivement renforcés pour répondre aux besoins de l'établissement.

L'administration de l'hôpital est déjà installée, avec notamment un conseil d'administration, une commission médicale d'établissement, une direction et un agent comptable.

Un système d'information hospitalier, comprenant un dossier patient informatisé, doit également contribuer à améliorer la traçabilité, le suivi et le circuit des patients.

Une ouverture en trois étapes

La première phase prévoit l'ouverture des consultations externes en médecine générale et dans les spécialités, des urgences médicales et chirurgicales, ainsi que des services d'aide au diagnostic, notamment le laboratoire et l'imagerie.

La pharmacie et les fonctions administratives liées à la facturation font également partie de cette première étape.

La deuxième phase, prévue à l'horizon du mois de novembre, devrait permettre la mise en fonction de l'ensemble des spécialités médicales, de la dialyse et des explorations en hôpital de jour.

La pleine fonctionnalité de l'établissement est annoncée pour la fin du mois de décembre. Elle se traduira, notamment, par la mise en service des unités soumises à des contraintes ou réserves majeures, dont le service des grands brûlés et l'IRM.

Pour le docteur Fallou Niang, l'enjeu est d'installer dès les premiers jours une véritable culture de la qualité, avec une maintenance rigoureuse des équipements et un suivi quotidien des flux de patients et des indicateurs de satisfaction.