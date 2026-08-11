Maroc: Taounate - Les potentialités d'investissement de la province présentées aux MRE

Une rencontre de communication organisée, lundi à Taounate, a mis en lumière le rôle des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans l'accompagnement des grands chantiers de développement engagés par le Royaume, ainsi que leur contribution à la dynamique économique et sociale et à la promotion de l'investissement.

Cette rencontre, marquée par la présence notamment de membres et représentants d'associations de la communauté marocaine établie à l'étranger originaires de la province, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger, placée cette année sous le thème « Les Marocains résidant à l'étranger au service des chantiers du Maroc 2030 ».

Dans une allocution à cette occasion, le gouverneur de la province de Taounate, Abdelkarim El Ghannami a souligné la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure constamment les Marocains résidant à l'étranger, à travers une politique visant à préserver leur dignité, à protéger leurs intérêts et à renforcer leurs liens avec leur pays d'origine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a relevé que le choix du thème de cette année traduit la volonté de valoriser les compétences et les expertises scientifiques, professionnelles et économiques dont disposent les MRE, ainsi que leurs contributions au développement du Royaume et à l'accompagnement de ses chantiers stratégiques.

Cette mobilisation s'inscrit, a-t-il ajouté, dans le cadre d'une vision royale à long terme visant à moderniser les infrastructures, à renforcer l'attractivité économique du Maroc et à conforter son positionnement en tant que pôle économique à l'échelle continentale.

Le gouverneur a, par ailleurs, mis en avant les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la province de Taounate dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'artisanat, le tourisme rural et de nature, les services et le commerce, dans le sillage de la dynamique de développement que connaît la province.

De son côté, le représentant du Centre régional d'investissement de Fès-Meknès, Tarek El Badoui, a insisté sur l'importance de renforcer l'accompagnement des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, particulièrement dans les domaines de l'investissement et de la création d'entreprises.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Badoui a indiqué que cette rencontre a permis de présenter les principales nouveautés de la Charte de l'investissement, qui constitue un levier pour stimuler et soutenir l'investissement et l'entrepreneuriat, tant au niveau national qu'à l'échelle de la région Fès-Meknès.

Elle a également permis de faire connaître les potentialités économiques, agricoles, touristiques et artisanales de la province de Taounate et les opportunités qu'elles offrent aux investisseurs, a-t-il relevé.

Le responsable a, en outre, assuré que le Centre régional d'investissement demeure pleinement mobilisé pour accompagner les MRE, à travers l'information, l'orientation et la simplification des procédures d'investissement.

Il a précisé qu'une cellule dédiée à l'accompagnement des Marocains résidant à l'étranger a été mise en place, conformément aux orientations du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, parallèlement au déploiement de plusieurs solutions numériques destinées à faciliter les démarches et à améliorer l'accès à l'information.

Pour sa part, le président de l'Association de la communauté Taounatie résidant à l'étranger, Abdelghani Mejjaouat, a souligné que cette rencontre a constitué un espace d'échange autour des préoccupations et des attentes des membres de la communauté, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures et formalités liées à l'investissement.

La rencontre a également permis de présenter les différentes mesures prises au niveau de la province pour assurer un meilleur accueil et un accompagnement adapté des MRE durant leur séjour, notamment à travers la mise en place de structures et de cellules d'accueil, d'orientation et de permanence au niveau de la province, des services déconcentrés et des autorités locales.

Les participants ont également pris connaissance des dispositifs mis en place en matière de sécurité routière, notamment l'activation des cellules dédiées à la sécurité de la circulation et des centres de secours déployés le long des principaux axes routiers.

Des plateformes et bureaux relevant de plusieurs services, secteurs provinciaux et établissements bancaires ont, par ailleurs, été aménagés afin d'assurer l'accueil, l'orientation et la prise en charge des demandes des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger.

Cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant la contribution des Marocains du monde au développement économique et social du Royaume et la mobilisation des institutions publiques pour renforcer leur accompagnement et leur permettre de concrétiser leurs projets, notamment à travers les Centres régionaux d'investissement.

A l'issue de la rencontre, le gouverneur de la province a effectué une visite des stands aménagés par les différents services administratifs, secteurs provinciaux et établissements bancaires concernés par les questions intéressant les Marocains résidant à l'étranger.