Afrique du Nord: Bourses d'études au Maroc et en Algérie - Ouverture des candidatures pour les nouveaux bacheliers

Dans un communiqué rendu public ce mardi 11 août 2026, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'ouverture des candidatures aux bourses d'études dans des établissements universitaires publics au Royaume du Maroc et en République algérienne démocratique et populaire.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des programmes d'échange étudiant pour l'année universitaire 2026-2027 et s'adresse aux étudiants tunisiens titulaires du baccalauréat 2026.

Le ministère précise que la date limite de dépôt des dossiers est fixée au dimanche 16 août 2026, à 23h59 (heure de Tunis).

Les conditions d'éligibilité et les modalités de candidature sont consultables sur le site officiel du ministère.