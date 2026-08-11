Sénégal: L'État règle les derniers détails

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé, lundi 10 août 2026, à Dakar, la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Gamou annuel de Médina Baye. Les différents services de l'État ont réaffirmé leur engagement à accompagner la famille religieuse pour assurer le bon déroulement de cette manifestation à dimension internationale.

Les préparatifs pour le Gamou annuel de Médina Baye entrent dans leur phase décisive. À cet effet, la réunion nationale consacrée à l'événement religieux s'est tenue lundi 10 août, dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Présidée par Mouhamadou Makhtar Cissé, la rencontre a enregistré la présence d'une forte délégation de la famille religieuse, dirigée par Cheikh Abdoul Ibrahima Niass, fils de Baye Niass, du gouverneur de Kaolack, des responsables des services centraux du ministère ainsi que de divers services de l'État.

Le gouverneur de Kaolack, Guedj Diouf, a présenté l'état d'avancement des préparatifs relatifs à la sécurité, la santé, l'électricité, l'hygiène et les infrastructures. Selon M. Diouf, au plan de la sécurité routière, le comité d'organisation a demandé la mise en place d'un plan de circulation pour faciliter la mobilité dans la cité religieuse. La famille religieuse a également sollicité un renforcement du jalonnement des forces de sécurité sur les axes menant à Kaolack, ainsi que la mise à disposition de motards pour l'escorte des personnalités religieuses.

Les autorités ont aussi été sollicitées pour la mise à disposition d'un hélicoptère médicalisé pour les évacuations d'urgence, ainsi que de véhicules médicalisés. Il en est ainsi du volet assainissement où le soutien de l'Etat est demandé pour lutter contre les inondations en cette période d'hivernage. « Toutes les doléances ont été recensées au niveau régional sur ces questions.

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Le ministère ainsi que les différents services de l'État sont engagés à accompagner Médina Baye », a assuré le gouverneur, avant d'ajouter : « Notre souhait est de voir cette édition aboutir à une très grande réussite, voire devenir le Gamou le plus réussi de toutes les éditions organisées jusque-là. »

À sa suite, les services de l'État concernés, notamment les Forces de défense et de sécurité, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), la Senelec et la Sones ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner la famille religieuse. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a particulièrement insisté sur l'aspect sécuritaire, au regard de la dimension internationale du Gamou de Médina Baye.

« Les demandes de facilitation seront prises en compte, mais sous prétexte d'alléger, nous ne devons pas prêter le flanc pour compromettre notre sécurité », a indiqué Mouhamadou Makhtar Cissé, appelant les différents acteurs à en prendre compte. Cheikh Abdoul Ibrahima Niass a, au nom du Khalife Cheikh Mahi Niass, magnifié l'engagement de l'État aux côtés de la famille.

Il a prié pour que le Gamou, qui célèbre la naissance du prophète de l'islam, soit une bénédiction pour tous les musulmans, mais surtout pour tout le peuple sénégalais.